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В Мелитополе к 9 мая восстановят военные мемориалы - РИА Новости, 11.04.2022
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В Мелитополе к 9 мая восстановят военные мемориалы
В Мелитополе к 9 мая восстановят военные мемориалы - РИА Новости, 11.04.2022
В Мелитополе к 9 мая восстановят военные мемориалы
Арка победы и другие памятники Великой отечественной войны в Мелитополе, которые были разрушены киевскими властями, планируется восстановить до 9 мая, заявила... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:13
2022-04-11T08:13
в мире
украина
мелитополь
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россия
владимир путин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Арка победы и другие памятники Великой отечественной войны в Мелитополе, которые были разрушены киевскими властями, планируется восстановить до 9 мая, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.Город Мелитополь находится под контролем российских военных."В этом году мы готовимся к празднованию 9 мая с особой радостью. Думаю, мы его отпразднуем очень масштабно. Мы сейчас для этого делаем все необходимое. Ремонтируем мемориал на братском кладбище, восстановили наш вечный огонь, который украинская власть отключила. Мы восстанавливаем сейчас нашу арку победы, на ней у нас всегда был орден победы, и во славу победителям у нас была георгиевская лента. К 9 мая мы все это восстановим", - сказала Данильченко.Глава города напомнила, что в Мелитополе всегда проводили массовые мероприятия, посвященные дню победы, вопреки запретам киевских властей."Начиная с переворота 2014 года, когда представители нацистской украинской власти препятствовали нам праздновать этот праздник, мы все равно выходили праздновать. У нас было шествие Бессмертного полка вопреки разного рода провокациям, несмотря на то, что у нас избивали стариков, которые выходили с орденами и георгиевскими лентами", - сказала она.По словам Данильченко, с 2014 года киевские власти делали все возможное, чтобы жители города перестали праздновать день победы над фашистской Германией."Наша арка будет такой же, как она была до 2014 года, который стал для нас просто катастрофой. И до так называемой декоммунизации, которую провела киевская власть и взяла все, что для нас было дорого, было близко, ценно, то, что мы любили - они все это уничтожили, а мы все это восстановим", - заверила мэр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, мелитополь, запорожская область, россия, владимир путин
08:13 11.04.2022
 
В Мелитополе к 9 мая восстановят военные мемориалы

Мэр Мелитополя: в городе к 9 мая восстановят памятники Великой отечественной войны

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Арка победы и другие памятники Великой отечественной войны в Мелитополе, которые были разрушены киевскими властями, планируется восстановить до 9 мая, заявила РИА Новости мэр города Галина Данильченко.
Город Мелитополь находится под контролем российских военных.
"В этом году мы готовимся к празднованию 9 мая с особой радостью. Думаю, мы его отпразднуем очень масштабно. Мы сейчас для этого делаем все необходимое. Ремонтируем мемориал на братском кладбище, восстановили наш вечный огонь, который украинская власть отключила. Мы восстанавливаем сейчас нашу арку победы, на ней у нас всегда был орден победы, и во славу победителям у нас была георгиевская лента. К 9 мая мы все это восстановим", - сказала Данильченко.
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
06:08
В Мелитополе открываются объекты культуры и спорта для детей, сообщила мэр
Глава города напомнила, что в Мелитополе всегда проводили массовые мероприятия, посвященные дню победы, вопреки запретам киевских властей.
"Начиная с переворота 2014 года, когда представители нацистской украинской власти препятствовали нам праздновать этот праздник, мы все равно выходили праздновать. У нас было шествие Бессмертного полка вопреки разного рода провокациям, несмотря на то, что у нас избивали стариков, которые выходили с орденами и георгиевскими лентами", - сказала она.
По словам Данильченко, с 2014 года киевские власти делали все возможное, чтобы жители города перестали праздновать день победы над фашистской Германией.
"Наша арка будет такой же, как она была до 2014 года, который стал для нас просто катастрофой. И до так называемой декоммунизации, которую провела киевская власть и взяла все, что для нас было дорого, было близко, ценно, то, что мы любили - они все это уничтожили, а мы все это восстановим", - заверила мэр.
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 10:08
В Мелитополе растет спрос на рубли
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреУкраинаМелитопольЗапорожская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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