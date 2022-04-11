https://ria.ru/20220411/medvedev-1783003945.html

Медведев отреагировал на ситуацию с российскими картинами в Европе

Медведев отреагировал на ситуацию с российскими картинами в Европе - РИА Новости, 11.04.2022

Медведев отреагировал на ситуацию с российскими картинами в Европе

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с российскими картинами в Европе хорошим уроком всему миру на будущее - нельзя верить на слово... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:25

2022-04-11T22:25

2022-04-11T22:25

культура

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с российскими картинами в Европе хорошим уроком всему миру на будущее - нельзя верить на слово европейским властям.Он отметил, что "ни шатко ни валко" идет процесс возвращения в Россию картин, выставлявшихся фондом Louis Vuitton в Париже в рамках показа коллекции братьев Морозовых. Медведев подчеркнул, что там настоящие шедевры, включая "Девочку на шаре" Пикассо."Молодцы европейцы, просто красавцы... Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее. Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран", - Медведев в своем Telegram-канале.Он добавил, что их гарантийные письма не стоят той бумаги, на которой они напечатаны. По словам Медведева, участие РФ в дальнейшей международной выставочной деятельности вполне возможно, только доверчивость и великодушие следует убрать в дальний ящик и выбирать для этого "нормальные цивилизованные страны, для которых международное право – не пустой звук".Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюрократия Евросоюза "нахраписто" заставила Финляндию под надуманными предлогами задержать на границе картины из музеев РФ.Также зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что запрет на русскую культуру – актуальный западный тренд, а политические имбецилы и "убогие диванные русофобы" упражняются на эту тему."Запрет на русскую культуру – актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема. Хотя в некоторых случаях придётся добиваться правды и в судах, и иными способами, которые лучше описаны Эйзенштейном в упомянутом фильме", - написал Медведев в своём Telegram-канале.Он также подчеркнул, что Федора Достоевского, Антона Чехова, Дмитрия Шостаковича и Александра Пушкина многие европейцы "с клиническим удовольствием предают анафеме"."А вот временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек вполне готовы прикарманить", - добавил Медведев.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рекомендовал европейским музейщикам изучить "Александра Невского" и посоветовал не злить русских.Он отметил, что известный фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" - масштабное произведение, снятое в эстетике большого советского кино с выдающейся режиссёрской, актёрской и операторской работой, а также гениальной музыкой Сергея Прокофьева. Медведев подчеркнул, что это кино полностью попадает в категорию, подлежащую "забаниванию" на Западе."А представителям вырождающегося европейского истеблишмента рекомендую всё-таки посмотреть фильм "Александр Невский" и послушать финальную кантату. Поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220409/aven-1782687502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, дмитрий медведев