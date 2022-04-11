21:54 11.04.2022 (обновлено: 23:37 11.04.2022)
Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира
Медведев заявил, что Россия не будет "в отместку идиотам" закрываться от мира
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия не будет закрываться от мира, в том числе в сфере культуры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут", — написал он в телеграм-канале.
Медведев добавил, что для взаимодействия с Россией открыты ультрасовременные музеи искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы.
После этого западные страны ввели против России несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей: иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.