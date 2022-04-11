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Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира - РИА Новости, 11.04.2022
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Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира
Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира - РИА Новости, 11.04.2022
Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира
Россия не будет закрываться от мира, в том числе в сфере культуры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:54
2022-04-11T23:37
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия не будет закрываться от мира, в том числе в сфере культуры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут", — написал он в телеграм-канале.Медведев добавил, что для взаимодействия с Россией открыты ультрасовременные музеи искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против России несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей: иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.
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россия, дмитрий медведев, в мире
21:54 11.04.2022 (обновлено: 23:37 11.04.2022)
 
Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира

Медведев заявил, что Россия не будет "в отместку идиотам" закрываться от мира

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия не будет закрываться от мира, в том числе в сфере культуры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут", — написал он в телеграм-канале.
Медведев добавил, что для взаимодействия с Россией открыты ультрасовременные музеи искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
После этого западные страны ввели против России несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей: иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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