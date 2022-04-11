https://ria.ru/20220411/medvedev-1783001554.html

Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира

Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира - РИА Новости, 11.04.2022

Медведев: Россия "в отместку идиотам" не будет закрываться от мира

Россия не будет закрываться от мира, в том числе в сфере культуры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:54

2022-04-11T21:54

2022-04-11T23:37

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия не будет закрываться от мира, в том числе в сфере культуры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут", — написал он в телеграм-канале.Медведев добавил, что для взаимодействия с Россией открыты ультрасовременные музеи искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против России несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей: иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.

https://ria.ru/20220411/ssha-1782852407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, дмитрий медведев, в мире