https://ria.ru/20220411/medvedev-1782853091.html

Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату

Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату - РИА Новости, 11.04.2022

Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату

Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере, написал зампредседателя... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:19

2022-04-11T10:19

2022-04-11T10:36

в мире

экономика

дмитрий медведев

сша

европа

грета тунберг

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран...", - написал Медведев.В своем Telegram-канале Медведев написал, что после отказа Европы от российских энергоресурсов для США наступило самое время поставлять Старому Свету свои "грязные" нефть и газ."Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои "незыблемые ценности" последних десятилетий, все "глобальные вызовы и угрозы". И устремились вперёд к своему счастью – новой грязной энергетике. Ну что же, скоро они получат свободное от российского режима топливо. Думаю, недалек тот день, когда улыбающаяся Грета Тунберг появится в Европе в рекламе автозаправок под американским брендом", - добавил Медведев.

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, дмитрий медведев, сша, европа, грета тунберг