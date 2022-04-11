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Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату - РИА Новости, 11.04.2022
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Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату
Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату - РИА Новости, 11.04.2022
Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату
Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере, написал зампредседателя... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:19
2022-04-11T10:36
в мире
экономика
дмитрий медведев
сша
европа
грета тунберг
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран...", - написал Медведев.В своем Telegram-канале Медведев написал, что после отказа Европы от российских энергоресурсов для США наступило самое время поставлять Старому Свету свои "грязные" нефть и газ."Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои "незыблемые ценности" последних десятилетий, все "глобальные вызовы и угрозы". И устремились вперёд к своему счастью – новой грязной энергетике. Ну что же, скоро они получат свободное от российского режима топливо. Думаю, недалек тот день, когда улыбающаяся Грета Тунберг появится в Европе в рекламе автозаправок под американским брендом", - добавил Медведев.
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в мире, экономика, дмитрий медведев, сша, европа, грета тунберг
10:19 11.04.2022 (обновлено: 10:36 11.04.2022)
 
Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату

Медведев назвал климатическую политику США пренебрежением международными актами

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран...", - написал Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев написал, что после отказа Европы от российских энергоресурсов для США наступило самое время поставлять Старому Свету свои "грязные" нефть и газ.
"Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои "незыблемые ценности" последних десятилетий, все "глобальные вызовы и угрозы". И устремились вперёд к своему счастью – новой грязной энергетике. Ну что же, скоро они получат свободное от российского режима топливо. Думаю, недалек тот день, когда улыбающаяся Грета Тунберг появится в Европе в рекламе автозаправок под американским брендом", - добавил Медведев.
 
В миреЭкономикаДмитрий МедведевСШАЕвропаГрета Тунберг
 
 
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