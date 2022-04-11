10:19 11.04.2022 (обновлено: 10:36 11.04.2022)
Медведев обвинил США в пренебрежении международными соглашениями по климату
Медведев назвал климатическую политику США пренебрежением международными актами
Дмитрий Медведев
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Климатическая политика США в последние годы – это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее. Если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах. Или покупать квоты у других стран...", - написал Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев написал, что после отказа Европы от российских энергоресурсов для США наступило самое время поставлять Старому Свету свои "грязные" нефть и газ.
"Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои "незыблемые ценности" последних десятилетий, все "глобальные вызовы и угрозы". И устремились вперёд к своему счастью – новой грязной энергетике. Ну что же, скоро они получат свободное от российского режима топливо. Думаю, недалек тот день, когда улыбающаяся Грета Тунберг появится в Европе в рекламе автозаправок под американским брендом", - добавил Медведев.