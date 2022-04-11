https://ria.ru/20220411/mchs-1782885613.html
В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС
В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС - РИА Новости, 11.04.2022
В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС
Администрация Курской области заявила о распространении дезинформации о регионе с поддельной страницы МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:41
2022-04-11T12:41
2022-04-11T12:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
whatsapp inc.
курская область
сумская область
украина
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233202_0:115:2305:1412_1920x0_80_0_0_8f69505ae157fb3b737ab71d3cb00f98.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Администрация Курской области заявила о распространении дезинформации о регионе с поддельной страницы МЧС РФ."Внимание! Новая информационная атака. В личные сообщения пользователей Telegram идет рассылка дезинформации от поддельной страницы МЧС России. Ее цель – вызвать панику. Блокируйте подобные сообщения и подписывайтесь на настоящую группу ГУМЧС России по Курской области", - сообщила обладминистрация в своем Telegram-канале.По данным администрации, еще одна дезинформация распространяется по родительским чатам в WhatsApp.Курская область граничит с Сумской областью Украины.
россия
курская область
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233202_422:0:2305:1412_1920x0_80_0_0_0676808746a9425bbaa9b9afcf7cefd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), whatsapp inc., курская область, сумская область, украина, роман старовойт
12:41 11.04.2022 (обновлено: 12:47 11.04.2022)
В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС
Власти Курской области предупредили о рассылке дезинформации с поддельной страницы МЧС