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В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС - РИА Новости, 11.04.2022
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В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС
В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС - РИА Новости, 11.04.2022
В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС
Администрация Курской области заявила о распространении дезинформации о регионе с поддельной страницы МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:41
2022-04-11T12:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
whatsapp inc.
курская область
сумская область
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Администрация Курской области заявила о распространении дезинформации о регионе с поддельной страницы МЧС РФ."Внимание! Новая информационная атака. В личные сообщения пользователей Telegram идет рассылка дезинформации от поддельной страницы МЧС России. Ее цель – вызвать панику. Блокируйте подобные сообщения и подписывайтесь на настоящую группу ГУМЧС России по Курской области", - сообщила обладминистрация в своем Telegram-канале.По данным администрации, еще одна дезинформация распространяется по родительским чатам в WhatsApp.Курская область граничит с Сумской областью Украины.
россия
курская область
сумская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), whatsapp inc., курская область, сумская область, украина, роман старовойт
12:41 11.04.2022 (обновлено: 12:47 11.04.2022)
 
В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС

Власти Курской области предупредили о рассылке дезинформации с поддельной страницы МЧС

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Администрация Курской области заявила о распространении дезинформации о регионе с поддельной страницы МЧС РФ.
"Внимание! Новая информационная атака. В личные сообщения пользователей Telegram идет рассылка дезинформации от поддельной страницы МЧС России. Ее цель – вызвать панику. Блокируйте подобные сообщения и подписывайтесь на настоящую группу ГУМЧС России по Курской области", - сообщила обладминистрация в своем Telegram-канале.
По данным администрации, еще одна дезинформация распространяется по родительским чатам в WhatsApp.
Курская область граничит с Сумской областью Украины.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)WhatsApp Inc.Курская областьСумская областьУкраинаРоман Старовойт
 
 
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