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В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС

В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС - РИА Новости, 11.04.2022

В Курской области предупредили о рассылке фейков с поддельной страницы МЧС

Администрация Курской области заявила о распространении дезинформации о регионе с поддельной страницы МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:41

2022-04-11T12:41

2022-04-11T12:47

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

whatsapp inc.

курская область

сумская область

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Администрация Курской области заявила о распространении дезинформации о регионе с поддельной страницы МЧС РФ."Внимание! Новая информационная атака. В личные сообщения пользователей Telegram идет рассылка дезинформации от поддельной страницы МЧС России. Ее цель – вызвать панику. Блокируйте подобные сообщения и подписывайтесь на настоящую группу ГУМЧС России по Курской области", - сообщила обладминистрация в своем Telegram-канале.По данным администрации, еще одна дезинформация распространяется по родительским чатам в WhatsApp.Курская область граничит с Сумской областью Украины.

россия

курская область

сумская область

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), whatsapp inc., курская область, сумская область, украина, роман старовойт