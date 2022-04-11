https://ria.ru/20220411/mariupol-1782953281.html
Сопротивление в Мариуполе осталось только в промзоне, заявил Басурин
Сопротивление в Мариуполе осталось только в промзоне, заявил Басурин - РИА Новости, 11.04.2022
Сопротивление в Мариуполе осталось только в промзоне, заявил Басурин
Основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:21
2022-04-11T17:21
2022-04-11T17:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Основное сопротивление - это сейчас "Азовсталь" и "Азовмаш" (заводы на территории Мариуполя - ред.). Это город в городе, это большая промышленная территория, которая была построена еще в советские времена, где очень большое количество качественного бетона. Процесс выдавливания противника с этой территории имеет определенные сложности... Главная задача перед военными - блокировать полностью эту промышленную зону, уничтожить вооружения, которые крупнее миномета 82 миллиметра, и после этого принимать решение, каким образом их выкуривать", - сказал Басурин.
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
17:21 11.04.2022 (обновлено: 17:24 11.04.2022)
Сопротивление в Мариуполе осталось только в промзоне, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин: сопротивление в Мариуполе осталось только на территории заводов