https://ria.ru/20220411/mariupol-1782897864.html

Украинские боевики продолжают удерживать жителей Мариуполя в заложниках

Украинские боевики продолжают удерживать жителей Мариуполя в заложниках - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские боевики продолжают удерживать жителей Мариуполя в заложниках

Украинские боевики продолжают удерживать в заложниках жителей некоторых районов Мариуполя, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:26

2022-04-11T13:26

2022-04-11T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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мариуполь

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики продолжают удерживать в заложниках жителей некоторых районов Мариуполя, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе общения с представителями иностранных СМИ."В большинстве районов, которые находятся под нашим контролем, все, кто хотел, уже выехали или продолжают выезжать из небезопасных территорий в безопасные места. Те районы, их немного, которые находятся вблизи завода "Азовсталь", там еще ситуация остается сложной. И некоторые люди еще буквально находятся в заложниках у ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). Но это уже несоизмеримо с первыми стадиями освобождения города, когда целый Мариуполь оставался в заложниках", - сказал Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), мариуполь, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина