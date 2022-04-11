https://ria.ru/20220411/makron-1782862664.html

Сто в одном: президент, футболист, пианист, писатель и банкир Макрон

Сто в одном: президент, футболист, пианист, писатель и банкир Макрон - РИА Новости, 11.04.2022

Сто в одном: президент, футболист, пианист, писатель и банкир Макрон

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, который прошел в воскресенье. О том,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:58

2022-04-11T10:58

2022-04-11T10:58

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, который прошел в воскресенье. О том, каким был его жизненный и политический путь до настоящего момента - в материале РИА Новости.По итогам подсчета 97% голосов Макрон опережает свою соперницу - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - на более чем четыре процента (27,6% против 23,41%). Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.Избравшись на президентский срок в 2017 года в возрасте 39 лет, Макрон стал самым молодым главой Французской республики в истории страны и первым самовыдвиженцем. Тогда во втором туре выборов он неожиданно обошел свою соперницу – Марин Ле Пен – со значительным перевесом, получив более 66% голосов.Соцопрос компании Ifop от 10 апреля показал, что Макрон во втором туре выборов может победить с 51% голосов.А еще кружок по фотоМакрон родился в городе Амьен на севере Франции в семье врачей. Большое влияние на личность будущего президента оказала его бабушка по материнской линии, которая была учительницей и прививала внуку любовь к литературе и французскому языку."Работать меня научила бабушка. С 5 лет именно с ней долгими часами я учил грамматику, историю, географию. И (учился) читать", - расскажет много лет спустя Макрон в своей книге "Революция", которая вышла на старте его первой предвыборной кампании в 2016 году.В школе Макрон показывал блестящие результаты и был любимчиком преподавателей.В 16 лет стал лауреатом конкурса по французскому языку. В школьные годы серьезно занимался фортепьяно и даже завоевал третье место в музыкальном конкурсе в консерватории Амьена, а уже позже, когда стал министром экономики, получил прозвище "Елисейский Моцарт". Еще одним страстным увлечением Макрона был театр.В юношеские годы Макрон хотел стать писателем. И книга "Революция" (2016 год) - не единственное литературное произведение его авторства, однако другие опубликованы не были. Известно, что, будучи подростком, он написал любовный роман."Я всегда писал. Романы, стихи - в основном в стол. Затем как министр, кандидат, президент - речи, колонки, книгу", - признавался он в интервью журналу Point. По его словам, писательство для него необходимо. "Писать – значит сталкиваться с тем важным, что есть внутри тебя, искать ясности и эмоций", - говорил он."Речь, колонка – это фактически тот момент, когда идеи кристаллизуются. Вот почему я полагаю, что это делегировать не надо, и я работаю над всеми своими текстами лично",- отмечал французский президент.Известно, что Макрон большой любитель тенниса и футбола, многие годы болеет за клуб "Олимпик Марсель". Еще одним видом спорта, который французский лидер не обходит своим вниманием, является бокс. СМИ пишут, что Макрон боксирует в спортзале Елисейского дворца, а его спарринг-партерном выступает один из сотрудников его службы безопасности.Он также признавался, что любит красное вино, песни Шарля Азнавура и Джонни Холлидея, но не меньше - оперу. Нынешний глава Франции не экономит и на своей внешности: в 2017 году в прессу утекла информация, что за три месяца он потратил на услуги стилистов 26 тысяч евро. А еще его соратники говорили, что он часто опаздывает.Первый закон МакронаМакрон учился на философском факультете Университета Париж X - Нантер и в студенческие годы был помощником известного французского философа Поля Рикёра. Кроме того, он получил степень в Институте политических исследований Sciences-Po и закончил Национальную школу администрации ENA, которая считается кузницей кадров политической элиты.Отработав несколько лет в Государственной финансовой инспекции после вуза, в 2008 году он перешел в крупный банк Rothschild & Cie, где через два года стал управляющим партнером и зарабатывал около миллиона евро в год.Политический путь Макрона начался с его вступления в Социалистическую партию в 2006 году. Ей тогда руководил Франсуа Олланд. В 2012 году Макрон дослужился до заместителя генсека партии, а спустя еще два года занял пост министра экономики, промышленности и цифровых технологий Франции. Тогда ему было 36 лет. В должности министра Макрон подготовил целый пакет реформ, направленных на либерализацию ряда секторов экономики. Так называемый "закон Макрона", предполагавший, в частности, работу магазинов во Франции по воскресеньям, вызвал широкую полемику в стране, однако же в итоге был принят.Через недолгие два года кресло министра перестало устраивать Макрона, он подал в отставку летом 2016 года. А за несколько месяцев до этого политик основал движение "Вперед!" (En Marche!), которое сам характеризовал как "ни левое, ни правое". Некоторые обращают внимание на то, что первые буквы в названии движения совпадают с инициалами самого Макрона.В князиО решении баллотироваться на первый президентский срок Макрон, которого считали протеже Олланда, объявил в ноябре 2016 года. Неожиданно для многих он занял лидирующие позиции в опросах общественного мнения и при удачном для него стечении обстоятельств смог одержать победу на выборах 2017 года.На первую "пятилетку" Макрона пришлось немало потрясений и кризисов. Масштабные забастовки железнодорожников против предложенной правительством реформы железнодорожной компании SNCF, массовые протесты движения "желтых жилетов", манифестации против запланированной пенсионной реформы, против закона о глобальной безопасности, жестокое убийство учителя истории под Парижем, теракт в церкви Ниццы, санитарный кризис на фоне эпидемии коронавируса.Одним из испытаний для имиджа Макрона стало также уголовное дело в отношении бывшего сотрудника его администрации Александра Беналля, который обвинялся в применении силы против участников демонстрации в мае 2018 года и был приговорен к трем годам тюрьмы, два из них условно.Однако Макрон сумел пройти через все это, сохранив при этом неплохой рейтинг.На нынешнюю предвыборную кампанию во Франции значительно повлияли события на Украине.МакроныПристальное внимание прессы всегда было приковано к необычной истории любви президента Макрона и его супруги Брижит, учитывая их разницу в возрасте. Брижит старше своего избранника на 24 года. Познакомились они в колледже Амьена в 1993 году, когда ему бы 15 лет, а ей – 39. Брижит преподавала французский и вела театральный кружок. На тот момент она была замужней дамой с тремя детьми. Когда Эммануэль рассказал родителям, что влюблен в свою преподавательницу в театральной студии, они были крайне обеспокоены и поспешили отправить сына заканчивать учебу в Париж – в элитный лицей Henri-IV.Как пишут французские СМИ, в 17 лет Эммануэль заявил своей возлюбленной: "Что бы вы ни делали, я женюсь на вас". Так и произошло, но гораздо позже. В 2006 году Брижит развелась со своим первым мужем. Спустя некоторое время Макрон сделал ей предложение, и уже в 2007 года пара расписалась в мэрии города Ле Туке, где находится семейная вилла первой леди Франции, которую она унаследовала после смерти отца.Общих детей у четы Макрон нет. У Брижит – трое детей от первого брака и семеро внуков. Еще будучи кандидатом в президенты в 2017 году, Макрон во время общения со школьниками так комментировал ситуацию: "Это мой выбор. У моей жены Брижит трое детей… Я считаю, что самое главное – хорошо воспитывать детей, любить их. И потом, у меня семь внуков".

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/1754785616.html

https://ria.ru/20211021/frantsiya-1755455803.html

https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

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Ольга Фомченкова

в мире, франция, эммануэль макрон, париж, выборы президента франции — 2022