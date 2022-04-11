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ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Красноярском крае - РИА Новости, 11.04.2022
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ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Красноярском крае
ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Красноярском крае - РИА Новости, 11.04.2022
ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Красноярском крае
Лесоперерабатывающий комплекс стоимостью более 5,3 миллиарда рублей, который обеспечит более 200 рабочих мест, построят в Енисейском районе Красноярского края,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:45
2022-04-11T10:45
экономика
александр усс
москва
красноярск
енисейский район
фармстандарт
"мединвестгрупп"
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Лесоперерабатывающий комплекс стоимостью более 5,3 миллиарда рублей, который обеспечит более 200 рабочих мест, построят в Енисейском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и лесопереработки обсудил губернатор Александр Усс с председателем совета директоров АО "Фармстандарт" и ООО "МедИнвестГрупп" Виктором Харитониным в Москве."Виктор Харитонин презентовал Александру Уссу проект по созданию современного производства по заготовке и комплексной переработке древесины. Построить новое предприятие инвестор планирует в селе Верхнепашино Енисейского района. На нем создадут более 240 рабочих мест. В планах – выпуск пиломатериалов, клееного бруса, пеллет и фанерного кряжа. Инвестиции составят более 5,3 миллиарда рублей. Проект претендует на статус приоритетного", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что для повышения качества и доступности медицинской и социальной помощи жителям региона АО "Фармстандарт" планирует запустить в крае сразу несколько проектов, среди них строительство онкорадиологического и клинико-диагностического центров. Также в планах компании – проект по созданию амбулаторно-поликлинического и реабилитационного центров при краевой больнице в Красноярске.
https://ria.ru/20220405/avtobusy-1781853741.html
https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781005343.html
москва
красноярск
енисейский район
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экономика, александр усс, москва, красноярск, енисейский район, фармстандарт, "мединвестгрупп", красноярский край
10:45 11.04.2022
 
ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Красноярском крае

ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Енисейском районе Красноярского края

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКрасноярский край
Красноярский край - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярский край
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Лесоперерабатывающий комплекс стоимостью более 5,3 миллиарда рублей, который обеспечит более 200 рабочих мест, построят в Енисейском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и лесопереработки обсудил губернатор Александр Усс с председателем совета директоров АО "Фармстандарт" и ООО "МедИнвестГрупп" Виктором Харитониным в Москве.
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"Виктор Харитонин презентовал Александру Уссу проект по созданию современного производства по заготовке и комплексной переработке древесины. Построить новое предприятие инвестор планирует в селе Верхнепашино Енисейского района. На нем создадут более 240 рабочих мест. В планах – выпуск пиломатериалов, клееного бруса, пеллет и фанерного кряжа. Инвестиции составят более 5,3 миллиарда рублей. Проект претендует на статус приоритетного", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что для повышения качества и доступности медицинской и социальной помощи жителям региона АО "Фармстандарт" планирует запустить в крае сразу несколько проектов, среди них строительство онкорадиологического и клинико-диагностического центров. Также в планах компании – проект по созданию амбулаторно-поликлинического и реабилитационного центров при краевой больнице в Красноярске.
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ЭкономикаАлександр УссМоскваКрасноярскЕнисейский районФармстандарт"Мединвестгрупп"Красноярский край
 
 
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