https://ria.ru/20220411/lpk-1782859607.html

ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Красноярском крае

ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Красноярском крае - РИА Новости, 11.04.2022

ЛПК стоимостью более 5,3 миллиарда рублей построят в Красноярском крае

Лесоперерабатывающий комплекс стоимостью более 5,3 миллиарда рублей, который обеспечит более 200 рабочих мест, построят в Енисейском районе Красноярского края,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:45

2022-04-11T10:45

2022-04-11T10:45

экономика

александр усс

москва

красноярск

енисейский район

фармстандарт

"мединвестгрупп"

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Лесоперерабатывающий комплекс стоимостью более 5,3 миллиарда рублей, который обеспечит более 200 рабочих мест, построят в Енисейском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и лесопереработки обсудил губернатор Александр Усс с председателем совета директоров АО "Фармстандарт" и ООО "МедИнвестГрупп" Виктором Харитониным в Москве."Виктор Харитонин презентовал Александру Уссу проект по созданию современного производства по заготовке и комплексной переработке древесины. Построить новое предприятие инвестор планирует в селе Верхнепашино Енисейского района. На нем создадут более 240 рабочих мест. В планах – выпуск пиломатериалов, клееного бруса, пеллет и фанерного кряжа. Инвестиции составят более 5,3 миллиарда рублей. Проект претендует на статус приоритетного", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что для повышения качества и доступности медицинской и социальной помощи жителям региона АО "Фармстандарт" планирует запустить в крае сразу несколько проектов, среди них строительство онкорадиологического и клинико-диагностического центров. Также в планах компании – проект по созданию амбулаторно-поликлинического и реабилитационного центров при краевой больнице в Красноярске.

https://ria.ru/20220405/avtobusy-1781853741.html

https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781005343.html

москва

красноярск

енисейский район

красноярский край

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр усс, москва, красноярск, енисейский район, фармстандарт, "мединвестгрупп", красноярский край