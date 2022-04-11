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В ЛНР назвали Первомайск "украинским Сталинградом"

В ЛНР назвали Первомайск "украинским Сталинградом" - РИА Новости, 11.04.2022

В ЛНР назвали Первомайск "украинским Сталинградом"

Город Первомайск в Луганской народной республике считают местным Сталинградом из-за непрекращающихся восемь лет обстрелов со стороны украинских силовиков,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:15

2022-04-11T23:15

2022-04-11T23:15

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Город Первомайск в Луганской народной республике считают местным Сталинградом из-за непрекращающихся восемь лет обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник журналистам советник главы ЛНР Родион Мирошник.Город Первомайск Луганской народной республики с начала активных военных действий в Донбассе находится на линии соприкосновения и неоднократно подвергался обстрелам. С началом Россией специальной военной операции украинские силовики обстреливают населенный пункт практически ежедневно. Первомайск - единственный на территории республики населенный пункт, который на 100% обеспечивается водой со стороны Украины. Еще 21 февраля Киев прекратил водоснабжение города.Жители города подтверждают слова Мирошника и говорят о том, что продолжают сидеть в подвалах своих домов из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков."Мы почти постоянно тут (в подвале дома, оборудованном под бомбоубежище – ред.), только выйдем и рядом везде обстрелы. Вчера мужчину тут ранило возле комендатуры. Много детей здесь… Стреляют, а он (ребенок – ред.) выбегает, хоть и говоришь ему, что нельзя. А ему на улицу хочется, тепло же", - рассказала местная жительница Неля, которая с родственниками прячется в подвале своего дома от обстрелов.Пенсионерка Ольга Никитина рассказала, что в городе очень много разрушенных и поврежденных домов, только окна ее квартиры разбивало два раза с середины марта."Очень много разрушений. Наш дом, потом еще два и еще дом…У меня здесь это окно вторично разбило. Двенадцатого марта и вторично сейчас. Прилетает часто. Но ничего, переживем и это!" - поделилась с журналистами женщина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины