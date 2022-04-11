https://ria.ru/20220411/lnr-1782984980.html

В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене - РИА Новости, 11.04.2022

В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:46

2022-04-11T19:46

2022-04-11T20:03

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене, сообщил журналистам представитель пресс-службы министерства."Министерством государственной безопасности Луганской народной республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии передал иностранной организации сведения, направленной в ущерб безопасности ЛНР.

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, смм обсе, луганская народная республика