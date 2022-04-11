https://ria.ru/20220411/lnr-1782984980.html
В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене - РИА Новости, 11.04.2022
В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:46
2022-04-11T19:46
2022-04-11T20:03
в мире
смм обсе
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене, сообщил журналистам представитель пресс-службы министерства."Министерством государственной безопасности Луганской народной республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии передал иностранной организации сведения, направленной в ущерб безопасности ЛНР.
https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, смм обсе, луганская народная республика
19:46 11.04.2022 (обновлено: 20:03 11.04.2022)
В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
МГБ ЛНР заявило о задержании члена Луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене