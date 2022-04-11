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В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене - РИА Новости, 11.04.2022
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В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене - РИА Новости, 11.04.2022
В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:46
2022-04-11T20:03
в мире
смм обсе
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене, сообщил журналистам представитель пресс-службы министерства."Министерством государственной безопасности Луганской народной республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии передал иностранной организации сведения, направленной в ущерб безопасности ЛНР.
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в мире, смм обсе, луганская народная республика
19:46 11.04.2022 (обновлено: 20:03 11.04.2022)
 
В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

МГБ ЛНР заявило о задержании члена Луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР задержали члена Луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене, сообщил журналистам представитель пресс-службы министерства.
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена) задержан сотрудник Луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)", - сообщил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что сотрудник миссии передал иностранной организации сведения, направленной в ущерб безопасности ЛНР.
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В миреСММ ОБСЕЛуганская Народная Республика
 
 
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