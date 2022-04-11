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Житель Луганской области назвал украинских военных "беспредельщиками" - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/lnr-1782874607.html
Житель Луганской области назвал украинских военных "беспредельщиками"
Житель Луганской области назвал украинских военных "беспредельщиками" - РИА Новости, 11.04.2022
Житель Луганской области назвал украинских военных "беспредельщиками"
Украинские военные ни во что не ставят мирных жителей Луганской области и стреляют по гражданскому населению при отступлении, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:56
2022-04-11T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ПОПАСНАЯ (Луганская область), 11 апр - РИА Новости. Украинские военные ни во что не ставят мирных жителей Луганской области и стреляют по гражданскому населению при отступлении, рассказал РИА Новости житель города Попасная.По его словам, жителям все время приходится сидеть в погребе."Со стороны Украины прилетел снаряд: хорошо, что мы в погребе сидели. Крышу снесло", - сообщил житель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782755482.html
россия
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:56 11.04.2022
 
Житель Луганской области назвал украинских военных "беспредельщиками"

Житель Луганской области назвал украинских военных "беспредельщиками"

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на окраинах Киева
Военнослужащие ВСУ на окраинах Киева - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на окраинах Киева
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ПОПАСНАЯ (Луганская область), 11 апр - РИА Новости. Украинские военные ни во что не ставят мирных жителей Луганской области и стреляют по гражданскому населению при отступлении, рассказал РИА Новости житель города Попасная.
"Беспредельщики полнейшие… Когда начали отступать, застрелили двоих мужчин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, жителям все время приходится сидеть в погребе.
"Со стороны Украины прилетел снаряд: хорошо, что мы в погребе сидели. Крышу снесло", - сообщил житель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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