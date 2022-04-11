Житель Луганской области назвал украинских военных "беспредельщиками"
Житель Луганской области назвал украинских военных "беспредельщиками"
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на окраинах Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на окраинах Киева
ПОПАСНАЯ (Луганская область), 11 апр - РИА Новости. Украинские военные ни во что не ставят мирных жителей Луганской области и стреляют по гражданскому населению при отступлении, рассказал РИА Новости житель города Попасная.
"Беспредельщики полнейшие… Когда начали отступать, застрелили двоих мужчин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, жителям все время приходится сидеть в погребе.
"Со стороны Украины прилетел снаряд: хорошо, что мы в погребе сидели. Крышу снесло", - сообщил житель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.