https://ria.ru/20220411/lizing-1782960780.html
Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники
Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Государственного Совета РФ рассмотреть меры по снижению расходов организаций на лизинг... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:40
2022-04-11T17:40
2022-04-11T18:13
экономика
россия
владимир путин
государственный совет рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Государственного Совета РФ рассмотреть меры по снижению расходов организаций на лизинг отечественной дорожной техники и спецтехники, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы... о снижении расходов строительных, коммунальных и автотранспортных организаций на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования", - говорится в перечне.
https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776897249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, государственный совет рф
17:40 11.04.2022 (обновлено: 18:13 11.04.2022)
Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники
Путин поручил рассмотреть меры снижения расходов на лизинг отечественной техники