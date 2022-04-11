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Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники
Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Государственного Совета РФ рассмотреть меры по снижению расходов организаций на лизинг... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:40
2022-04-11T18:13
экономика
россия
владимир путин
государственный совет рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Государственного Совета РФ рассмотреть меры по снижению расходов организаций на лизинг отечественной дорожной техники и спецтехники, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы... о снижении расходов строительных, коммунальных и автотранспортных организаций на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования", - говорится в перечне.
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экономика, россия, владимир путин, государственный совет рф
17:40 11.04.2022 (обновлено: 18:13 11.04.2022)
 
Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники

Путин поручил рассмотреть меры снижения расходов на лизинг отечественной техники

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника в центре ГБУ "Автомобильные дороги"
Снегоуборочная техника в центре ГБУ Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Снегоуборочная техника в центре ГБУ "Автомобильные дороги". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Государственного Совета РФ рассмотреть меры по снижению расходов организаций на лизинг отечественной дорожной техники и спецтехники, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы... о снижении расходов строительных, коммунальных и автотранспортных организаций на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования", - говорится в перечне.
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