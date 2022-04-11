https://ria.ru/20220411/lizing-1782960780.html

Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники

Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил рассмотреть снижение расходов на лизинг отечественной техники

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Государственного Совета РФ рассмотреть меры по снижению расходов организаций на лизинг... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:40

2022-04-11T17:40

2022-04-11T18:13

экономика

россия

владимир путин

государственный совет рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссиями Государственного Совета РФ рассмотреть меры по снижению расходов организаций на лизинг отечественной дорожной техники и спецтехники, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации рассмотреть вопросы... о снижении расходов строительных, коммунальных и автотранспортных организаций на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования", - говорится в перечне.

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776897249.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, владимир путин, государственный совет рф