https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782996372.html
На складах в России есть достаточное количество лекарств, заявил Мурашко
На складах в России есть достаточное количество лекарств, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.04.2022
На складах в России есть достаточное количество лекарств, заявил Мурашко
В России есть достаточное количество лекарств, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:05
2022-04-11T21:05
2022-04-11T22:12
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России есть достаточное количество лекарств, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко."Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях", — подчеркнул он.Глава Минздрава отметил, что для льготных категорий граждан сделали запасы лекарственных препаратов более чем на восемь и 12 месяцев по разным категориям. По некоторым заключены двух- и трехлетние договоры, уточнил министр.Для части лекарств, в том числе для лечения болезни Паркинсона, пока идет формирование цепочек поставок, в скором времени эти проблемы будут решены, заявил он."По ряду препаратов сейчас еще идет формирование именно цепочки поставки до аптек, в частности по болезни Паркинсона. И я думаю, что в короткий промежуток времени мы это все закроем и решим эти все проблемы", — сказал Мурашко.Он отметил: по препаратам для лечения щитовидной железы уже нет никаких проблем, как и с поставками и наличием лекарств для лечения бронхиальной астмы."В целом основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80 процентов по лекарственным препаратам в той или иной степени есть", — заявил Мурашко.Он добавил, что принят комплекс мер по "адаптации" препаратов, которые уже есть в реестре, если, например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.При этом, по словам министра, экономическая ситуация в стране позволяет с оптимизмом смотреть на обеспечение россиян лекарствами."Сегодня все стабилизировалось, экономическая ситуация позволяет нам посмотреть на обеспечение лекарственными препаратами с оптимизмом", — сказал Мурашко.Он отметил, что были "определенные моменты", когда оптовики придерживали лекарственные препараты, сразу же не выводили их в аптечную сеть.Сейчас перед отечественной фармотраслью стоит задача по большей локализации и разработке лекарств, в том числе оригинальных, добавил Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html
https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html
https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
21:05 11.04.2022 (обновлено: 22:12 11.04.2022)
На складах в России есть достаточное количество лекарств, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: на складах в России есть достаточное количество лекарств
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
В России есть достаточное количество лекарств, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1
" министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях", — подчеркнул он.
Глава Минздрава отметил, что для льготных категорий граждан сделали запасы лекарственных препаратов более чем на восемь и 12 месяцев по разным категориям. По некоторым заключены двух- и трехлетние договоры, уточнил министр.
Для части лекарств, в том числе для лечения болезни Паркинсона, пока идет формирование цепочек поставок, в скором времени эти проблемы будут решены, заявил он.
"По ряду препаратов сейчас еще идет формирование именно цепочки поставки до аптек, в частности по болезни Паркинсона. И я думаю, что в короткий промежуток времени мы это все закроем и решим эти все проблемы", — сказал Мурашко.
Он отметил: по препаратам для лечения щитовидной железы уже нет никаких проблем, как и с поставками и наличием лекарств для лечения бронхиальной астмы.
"В целом основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80 процентов по лекарственным препаратам в той или иной степени есть", — заявил Мурашко.
Он добавил, что принят комплекс мер по "адаптации" препаратов, которые уже есть в реестре, если, например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.
При этом, по словам министра, экономическая ситуация в стране позволяет с оптимизмом смотреть на обеспечение россиян лекарствами.
"Сегодня все стабилизировалось, экономическая ситуация позволяет нам посмотреть на обеспечение лекарственными препаратами с оптимизмом", — сказал Мурашко.
Он отметил, что были "определенные моменты", когда оптовики придерживали лекарственные препараты, сразу же не выводили их в аптечную сеть.
Сейчас перед отечественной фармотраслью стоит задача по большей локализации и разработке лекарств, в том числе оригинальных, добавил Михаил Мурашко.