https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782996372.html

На складах в России есть достаточное количество лекарств, заявил Мурашко

На складах в России есть достаточное количество лекарств, заявил Мурашко - РИА Новости, 11.04.2022

На складах в России есть достаточное количество лекарств, заявил Мурашко

В России есть достаточное количество лекарств, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:05

2022-04-11T21:05

2022-04-11T22:12

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России есть достаточное количество лекарств, заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко."Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях", — подчеркнул он.Глава Минздрава отметил, что для льготных категорий граждан сделали запасы лекарственных препаратов более чем на восемь и 12 месяцев по разным категориям. По некоторым заключены двух- и трехлетние договоры, уточнил министр.Для части лекарств, в том числе для лечения болезни Паркинсона, пока идет формирование цепочек поставок, в скором времени эти проблемы будут решены, заявил он."По ряду препаратов сейчас еще идет формирование именно цепочки поставки до аптек, в частности по болезни Паркинсона. И я думаю, что в короткий промежуток времени мы это все закроем и решим эти все проблемы", — сказал Мурашко.Он отметил: по препаратам для лечения щитовидной железы уже нет никаких проблем, как и с поставками и наличием лекарств для лечения бронхиальной астмы."В целом основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80 процентов по лекарственным препаратам в той или иной степени есть", — заявил Мурашко.Он добавил, что принят комплекс мер по "адаптации" препаратов, которые уже есть в реестре, если, например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.При этом, по словам министра, экономическая ситуация в стране позволяет с оптимизмом смотреть на обеспечение россиян лекарствами."Сегодня все стабилизировалось, экономическая ситуация позволяет нам посмотреть на обеспечение лекарственными препаратами с оптимизмом", — сказал Мурашко.Он отметил, что были "определенные моменты", когда оптовики придерживали лекарственные препараты, сразу же не выводили их в аптечную сеть.Сейчас перед отечественной фармотраслью стоит задача по большей локализации и разработке лекарств, в том числе оригинальных, добавил Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html

https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html

https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия