https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html
В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств
В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств - РИА Новости, 11.04.2022
В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств
Правительство упростит и ускорит процедуру регистрации иностранных лекарств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:40
2022-04-11T13:40
2022-04-11T14:23
общество
здоровье
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство упростит и ускорит процедуру регистрации иностранных лекарств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Глава правительства добавил, что теперь можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах, отметил Мишустин."Это позволит быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны нашим гражданам", — добавил премьер.Такой шаг призван предотвратить возможные сложности с доставкой лекарств, которые могут возникнуть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек.Помимо этого, правительство запустит специальную программу поддержки ключевых фармацевтических и медицинских компаний, а также дистрибьютеров лекарств и аптечных сетей — они смогут получить независимый банковские гарантии с льготной ставкой комиссии."Для предприятий она составит один процент. А банкам будет компенсироваться до двух процентов", — сказал Мишустин.По его словам, соответствующее предложение уже подписано. Таким образом, если компании в силу каких-либо обстоятельств не смогут рассчитаться по контрактам, поставщик получит средства от банка.
https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html
https://ria.ru/20220405/medizdeliya-1781818940.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Мишустин: Процедура регистрации иностранных лекарств в РФ будет упрощена и ускорена
Принято решение упростить и ускорить процедуру регистрации иностранных лекарств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Также мы принимаем меры, чтобы нужные препараты были в наличии. Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
2022-04-11T13:40
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье, россия
13:40 11.04.2022 (обновлено: 14:23 11.04.2022)
В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств
Мишустин сообщил о решении упростить и ускорить процедуру регистрации иностранных лекарств
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Правительство упростит и ускорит процедуру регистрации иностранных лекарств, заявил
премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства добавил, что теперь можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах, отметил Мишустин
.
"Это позволит быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны нашим гражданам", — добавил премьер.
Такой шаг призван предотвратить возможные сложности с доставкой лекарств, которые могут возникнуть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек.
Помимо этого, правительство запустит специальную программу поддержки ключевых фармацевтических и медицинских компаний, а также дистрибьютеров лекарств и аптечных сетей — они смогут получить независимый банковские гарантии с льготной ставкой комиссии.
"Для предприятий она составит один процент. А банкам будет компенсироваться до двух процентов", — сказал Мишустин.
По его словам, соответствующее предложение уже подписано. Таким образом, если компании в силу каких-либо обстоятельств не смогут рассчитаться по контрактам, поставщик получит средства от банка.