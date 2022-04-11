https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html

В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств

В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств - РИА Новости, 11.04.2022

В России упростят процедуру регистрации иностранных лекарств

Правительство упростит и ускорит процедуру регистрации иностранных лекарств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:40

2022-04-11T13:40

2022-04-11T14:23

общество

здоровье

россия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство упростит и ускорит процедуру регистрации иностранных лекарств, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Глава правительства добавил, что теперь можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах, отметил Мишустин."Это позволит быстрее выводить медикаменты на рынок, чтобы они были доступны нашим гражданам", — добавил премьер.Такой шаг призван предотвратить возможные сложности с доставкой лекарств, которые могут возникнуть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек.Помимо этого, правительство запустит специальную программу поддержки ключевых фармацевтических и медицинских компаний, а также дистрибьютеров лекарств и аптечных сетей — они смогут получить независимый банковские гарантии с льготной ставкой комиссии."Для предприятий она составит один процент. А банкам будет компенсироваться до двух процентов", — сказал Мишустин.По его словам, соответствующее предложение уже подписано. Таким образом, если компании в силу каких-либо обстоятельств не смогут рассчитаться по контрактам, поставщик получит средства от банка.

https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html

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Мишустин: Процедура регистрации иностранных лекарств в РФ будет упрощена и ускорена Принято решение упростить и ускорить процедуру регистрации иностранных лекарств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Также мы принимаем меры, чтобы нужные препараты были в наличии. Понятно, что пока по отдельным позициям собственное производство не налажено или выпускается недостаточно продукции. Некоторую мы по-прежнему завозим из-за рубежа. Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране", - сказал он на совещании с вице-премьерами. 2022-04-11T13:40 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье, россия