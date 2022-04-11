https://ria.ru/20220411/lekarstv-1782898479.html

Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств

Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств - РИА Новости, 11.04.2022

Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств

Из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:27

2022-04-11T13:27

2022-04-11T13:54

россия

михаил мишустин

экономика

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности, запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что "правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьютеров такой продукции и аптечных сетей"."Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит один процент. А банкам будет компенсироваться до двух процентов", - сказал премьер.Он добавил, что подписано постановление правительства, которое устанавливает правила возмещения кредитным организациям таких расходов.Механизм независимых гарантий, по его словам, позволяет защитить участников сделок."Если компании не могут в силу каких-либо причин выполнить обязательства по контрактам, проще говоря, у них нет возможности рассчитаться, то поставщик получит средства от банка", - уточнил Мишустин.

https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, экономика, здоровье - общество