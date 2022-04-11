https://ria.ru/20220411/lekarstv-1782898479.html
Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств
Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств - РИА Новости, 11.04.2022
Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств
Из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:27
2022-04-11T13:27
2022-04-11T13:54
россия
михаил мишустин
экономика
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности, запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что "правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьютеров такой продукции и аптечных сетей"."Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит один процент. А банкам будет компенсироваться до двух процентов", - сказал премьер.Он добавил, что подписано постановление правительства, которое устанавливает правила возмещения кредитным организациям таких расходов.Механизм независимых гарантий, по его словам, позволяет защитить участников сделок."Если компании не могут в силу каких-либо причин выполнить обязательства по контрактам, проще говоря, у них нет возможности рассчитаться, то поставщик получит средства от банка", - уточнил Мишустин.
https://ria.ru/20220411/lekarstva-1782901400.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, михаил мишустин, экономика, здоровье - общество
13:27 11.04.2022 (обновлено: 13:54 11.04.2022)
Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств
Премьер Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств из-за внешнего давления
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, российский кабмин принимает меры, в частности, запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, сообщил
премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что "правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьютеров такой продукции и аптечных сетей".
"Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит один процент. А банкам будет компенсироваться до двух процентов", - сказал премьер.
Он добавил, что подписано постановление правительства, которое устанавливает правила возмещения кредитным организациям таких расходов.
Механизм независимых гарантий, по его словам, позволяет защитить участников сделок.
"Если компании не могут в силу каких-либо причин выполнить обязательства по контрактам, проще говоря, у них нет возможности рассчитаться, то поставщик получит средства от банка", - уточнил Мишустин.