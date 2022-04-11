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Лавров назвал политику Запада озлобленной и остервенелой - РИА Новости, 11.04.2022
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Лавров назвал политику Запада озлобленной и остервенелой
Лавров назвал политику Запада озлобленной и остервенелой - РИА Новости, 11.04.2022
Лавров назвал политику Запада озлобленной и остервенелой
Политика запада по отношению к Москве озлобленная и остервенелая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:03
2022-04-11T14:58
сергей лавров
в мире
россия
сша
украина
евросоюз
киев
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Политика запада по отношению к Москве озлобленная и остервенелая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это очень серьезный разворот даже вот в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США... стал проводить после начала нашей специальной военной операции, политики, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость", - сказал он в эфире "России 24".Он подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220411/rossiya-1782907611.html
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россия
сша
украина
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сергей лавров, в мире, россия, сша, украина, евросоюз, киев, владимир путин
14:03 11.04.2022 (обновлено: 14:58 11.04.2022)
 
Лавров назвал политику Запада озлобленной и остервенелой

Глава МИД Лавров: политика Запада по отношению к Москве озлобленная и остервенелая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Политика запада по отношению к Москве озлобленная и остервенелая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это очень серьезный разворот даже вот в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США... стал проводить после начала нашей специальной военной операции, политики, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость", - сказал он в эфире "России 24".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 14:07
Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу
Он подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 14:24
Россия будет защищать соотечественников за рубежом, заверил Лавров
 
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