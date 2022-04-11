https://ria.ru/20220411/lager-1782985107.html

ВС России уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области

ВС России уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области - РИА Новости, 11.04.2022

ВС России уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области

Российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"* на подконтрольной ВСУ территории ДНР, сообщил на... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:47

2022-04-11T19:47

2022-04-11T21:56

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"* на подконтрольной ВСУ территории ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации "Правый сектор"*, — сказал он.Помимо этого, российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ под городом Часов Яр."Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр <…> авиационным ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе", — рассказал генерал.Всего за сутки авиация ликвидировала 42 украинских объекта, в частности три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.Среди пораженных целей украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У", две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружений и военной техники и до 40 человек украинских националистов в районе Селидово Донецкой области."В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Луганской области уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны", — сказал Конашенков.По его словам, также уничтожены два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов уничтожены до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.Ранее Минобороны сообщило, что российский спецназ в пяти километрах южнее города Изюм ликвидировал одного из руководителей "добровольческого украинского корпуса" экстремистского "Правого сектора"* Тараса Бобанича, виновного в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей.Отмечалось, что с 2014 года Бобанич участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе, лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения, являлся одним из идеологов так называемой теории "превосходства украинской расы", принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

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Кадры уничтожения базы "Правого сектора"* в Донецкой области Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области уничтожен базовый лагерь украинской неонацистской террористической организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации "Правый сектор"*, - сказал он. * Запрещенная в России террористическая организация 2022-04-11T19:47 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, правый сектор, украина, ситуация в днр и лнр