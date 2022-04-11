https://ria.ru/20220411/kurs-1782957381.html

Официальный курс доллара на вторник вырос до 79 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 79 рублей - РИА Новости, 11.04.2022

Официальный курс доллара на вторник вырос до 79 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,3095 рубля - до 79,1596 рубля, курс евро - на 4,2688 рубля, до 85,9752 рубля,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:31

2022-04-11T17:31

2022-04-11T17:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

курс доллара

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,3095 рубля - до 79,1596 рубля, курс евро - на 4,2688 рубля, до 85,9752 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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