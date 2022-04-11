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Официальный курс доллара на вторник вырос до 79 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79 рублей - РИА Новости, 11.04.2022
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,3095 рубля - до 79,1596 рубля, курс евро - на 4,2688 рубля, до 85,9752 рубля,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:31
2022-04-11T17:31
2022-04-11T17:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,3095 рубля - до 79,1596 рубля, курс евро - на 4,2688 рубля, до 85,9752 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 79 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 79,16 рубля, евро — до 85,98 рубля