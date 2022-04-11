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Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля

Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля - РИА Новости, 11.04.2022

Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля

Курс рубля резко падает и к доллару, и к евро в начале торгов понедельника после отмены ЦБ РФ комиссии на покупку валюты на Московской бирже, следует из данных... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:48

2022-04-11T11:48

2022-04-11T11:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

динамика курсов валют

доллар

рубль

валюта

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Курс рубля резко падает и к доллару, и к евро в начале торгов понедельника после отмены ЦБ РФ комиссии на покупку валюты на Московской бирже, следует из данных торговой площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск подскакивает на 4,54 рубля, до 80,62 рубля, курс евро - на 4,49 рубля, до 87,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, московская биржа, россия, динамика курсов валют, доллар, рубль, валюта, евро, центральный банк рф (цб рф)