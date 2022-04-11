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Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля - РИА Новости, 11.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220411/kurs-1782872760.html
Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля
Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля - РИА Новости, 11.04.2022
Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля
Курс рубля резко падает и к доллару, и к евро в начале торгов понедельника после отмены ЦБ РФ комиссии на покупку валюты на Московской бирже, следует из данных... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:48
2022-04-11T11:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
динамика курсов валют
доллар
рубль
валюта
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Курс рубля резко падает и к доллару, и к евро в начале торгов понедельника после отмены ЦБ РФ комиссии на покупку валюты на Московской бирже, следует из данных торговой площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск подскакивает на 4,54 рубля, до 80,62 рубля, курс евро - на 4,49 рубля, до 87,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
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экономика, московская биржа, россия, динамика курсов валют, доллар, рубль, валюта, евро, центральный банк рф (цб рф)
11:48 11.04.2022
 
Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля

Курсы доллара и евро после отмены комиссии на покупку валюты выросли на 4,5 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Мужчина у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Курс рубля резко падает и к доллару, и к евро в начале торгов понедельника после отмены ЦБ РФ комиссии на покупку валюты на Московской бирже, следует из данных торговой площадки.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск подскакивает на 4,54 рубля, до 80,62 рубля, курс евро - на 4,49 рубля, до 87,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияДинамика курсов валютДолларРубльВалютаевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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