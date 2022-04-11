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Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля
Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля - РИА Новости, 11.04.2022
Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля
Курс рубля резко падает и к доллару, и к евро в начале торгов понедельника после отмены ЦБ РФ комиссии на покупку валюты на Московской бирже, следует из данных... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:48
2022-04-11T11:48
2022-04-11T11:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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рубль
валюта
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Курс рубля резко падает и к доллару, и к евро в начале торгов понедельника после отмены ЦБ РФ комиссии на покупку валюты на Московской бирже, следует из данных торговой площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск подскакивает на 4,54 рубля, до 80,62 рубля, курс евро - на 4,49 рубля, до 87,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, динамика курсов валют, доллар, рубль, валюта, евро, центральный банк рф (цб рф)
Курсы доллара и евро выросли на 4,5 рубля
Курсы доллара и евро после отмены комиссии на покупку валюты выросли на 4,5 рубля