https://ria.ru/20220411/kudrin-1782871770.html
В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина
В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина - РИА Новости, 11.04.2022
В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина
В Совете Федерации по-прежнему планируется выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина сначала во вторник на заседании бюджетного комитета, затем - в среду РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:45
2022-04-11T11:45
2022-04-11T11:45
политика
россия
совет федерации рф
алексей кудрин
счетная палата рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Совете Федерации по-прежнему планируется выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина сначала во вторник на заседании бюджетного комитета, затем - в среду на пленарном заседании, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте.Ранее Кудрин в своем Telegram-канале сообщил, что на выходных находится в Израиле. При этом сохраняются его планы выступить в Совете Федерации с отчетом о деятельности Счетной палаты."В Совете Федерации планируется выступление Алексея Кудрина, сначала во вторник - на комитете, а в среду на пленарном заседании палаты", - сказал собеседник агентства.В повестке заседания Совфеда на 13 апреля значится пункт об отчете Счетной палаты РФ о своей работе в 2021 году, его должен представить Кудрин.
https://ria.ru/20220113/kudrin-1767667367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф
В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина
Выступление Алексея Кудрина планируется в Совете Федерации во вторник и в среду