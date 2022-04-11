https://ria.ru/20220411/kudrin-1782871770.html

В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина

В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина - РИА Новости, 11.04.2022

В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина

В Совете Федерации по-прежнему планируется выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина сначала во вторник на заседании бюджетного комитета, затем - в среду РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:45

2022-04-11T11:45

2022-04-11T11:45

политика

россия

совет федерации рф

алексей кудрин

счетная палата рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Совете Федерации по-прежнему планируется выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина сначала во вторник на заседании бюджетного комитета, затем - в среду на пленарном заседании, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте.Ранее Кудрин в своем Telegram-канале сообщил, что на выходных находится в Израиле. При этом сохраняются его планы выступить в Совете Федерации с отчетом о деятельности Счетной палаты."В Совете Федерации планируется выступление Алексея Кудрина, сначала во вторник - на комитете, а в среду на пленарном заседании палаты", - сказал собеседник агентства.В повестке заседания Совфеда на 13 апреля значится пункт об отчете Счетной палаты РФ о своей работе в 2021 году, его должен представить Кудрин.

https://ria.ru/20220113/kudrin-1767667367.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, россия, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф