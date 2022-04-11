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В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина - РИА Новости, 11.04.2022
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В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина
В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина - РИА Новости, 11.04.2022
В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина
В Совете Федерации по-прежнему планируется выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина сначала во вторник на заседании бюджетного комитета, затем - в среду РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:45
2022-04-11T11:45
политика
россия
совет федерации рф
алексей кудрин
счетная палата рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Совете Федерации по-прежнему планируется выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина сначала во вторник на заседании бюджетного комитета, затем - в среду на пленарном заседании, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте.Ранее Кудрин в своем Telegram-канале сообщил, что на выходных находится в Израиле. При этом сохраняются его планы выступить в Совете Федерации с отчетом о деятельности Счетной палаты."В Совете Федерации планируется выступление Алексея Кудрина, сначала во вторник - на комитете, а в среду на пленарном заседании палаты", - сказал собеседник агентства.В повестке заседания Совфеда на 13 апреля значится пункт об отчете Счетной палаты РФ о своей работе в 2021 году, его должен представить Кудрин.
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политика, россия, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф
11:45 11.04.2022
 
В Совете Федерации ожидают выступление Алексея Кудрина

Выступление Алексея Кудрина планируется в Совете Федерации во вторник и в среду

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Совете Федерации по-прежнему планируется выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина сначала во вторник на заседании бюджетного комитета, затем - в среду на пленарном заседании, сообщил РИА Новости в понедельник источник в парламенте.
Ранее Кудрин в своем Telegram-канале сообщил, что на выходных находится в Израиле. При этом сохраняются его планы выступить в Совете Федерации с отчетом о деятельности Счетной палаты.
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"В Совете Федерации планируется выступление Алексея Кудрина, сначала во вторник - на комитете, а в среду на пленарном заседании палаты", - сказал собеседник агентства.
В повестке заседания Совфеда на 13 апреля значится пункт об отчете Счетной палаты РФ о своей работе в 2021 году, его должен представить Кудрин.
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФАлексей КудринСчетная палата РФ
 
 
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