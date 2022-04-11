https://ria.ru/20220411/krym-1782898579.html
В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона
В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона - РИА Новости, 11.04.2022
В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона
В Крыму принят закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, причастных к дискредитации России и республики, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:28
2022-04-11T13:28
2022-04-11T13:48
республика крым
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. В Крыму принят закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, причастных к дискредитации России и республики, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов."Законопроект о лишении отдельных лиц крымских государственных наград за дискредитацию Российской Федерации или Республики Крым единогласно поддержан в двух чтениях", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, заочное голосование прошло путем опроса депутатов. "Сессия будет 20 апреля. Будем стараться, чтобы уже первые решения по ряду лиц были приняты", - подчеркнул Фикс.
https://ria.ru/20220405/krym-1781846234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика крым, общество, россия
13:28 11.04.2022 (обновлено: 13:48 11.04.2022)
В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона
В Крыму разрешили лишать местных госнаград за дискредитацию России и региона