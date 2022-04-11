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В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона - РИА Новости, 11.04.2022
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В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона
В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона - РИА Новости, 11.04.2022
В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона
В Крыму принят закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, причастных к дискредитации России и республики, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:28
2022-04-11T13:48
республика крым
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. В Крыму принят закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, причастных к дискредитации России и республики, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов."Законопроект о лишении отдельных лиц крымских государственных наград за дискредитацию Российской Федерации или Республики Крым единогласно поддержан в двух чтениях", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, заочное голосование прошло путем опроса депутатов. "Сессия будет 20 апреля. Будем стараться, чтобы уже первые решения по ряду лиц были приняты", - подчеркнул Фикс.
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республика крым, общество, россия
13:28 11.04.2022 (обновлено: 13:48 11.04.2022)
 
В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона

В Крыму разрешили лишать местных госнаград за дискредитацию России и региона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. В Крыму принят закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, причастных к дискредитации России и республики, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
"Законопроект о лишении отдельных лиц крымских государственных наград за дискредитацию Российской Федерации или Республики Крым единогласно поддержан в двух чтениях", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, заочное голосование прошло путем опроса депутатов. "Сессия будет 20 апреля. Будем стараться, чтобы уже первые решения по ряду лиц были приняты", - подчеркнул Фикс.
Леонид Данилович Кучма - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 11:27
Крым лишит Кучму звания "Почетный крымчанин"
 
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