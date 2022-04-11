https://ria.ru/20220411/krym-1782898579.html

В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона

В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона - РИА Новости, 11.04.2022

В Крыму разрешили лишать госнаград за дискредитацию России и региона

В Крыму принят закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, причастных к дискредитации России и республики, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:28

2022-04-11T13:28

2022-04-11T13:48

республика крым

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. В Крыму принят закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, причастных к дискредитации России и республики, сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов."Законопроект о лишении отдельных лиц крымских государственных наград за дискредитацию Российской Федерации или Республики Крым единогласно поддержан в двух чтениях", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, заочное голосование прошло путем опроса депутатов. "Сессия будет 20 апреля. Будем стараться, чтобы уже первые решения по ряду лиц были приняты", - подчеркнул Фикс.

https://ria.ru/20220405/krym-1781846234.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, общество, россия