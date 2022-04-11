https://ria.ru/20220411/krym-1782851860.html

Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма

Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить срок ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2027 года, предусмотрев... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:11

2022-04-11T10:11

2022-04-11T10:23

россия

республика крым

экономика

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить срок ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2027 года, предусмотрев бюджетные средства, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить продление срока реализации государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, экономика, владимир путин, правительство рф