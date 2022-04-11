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Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма - РИА Новости, 11.04.2022
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Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма
Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить срок ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2027 года, предусмотрев... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:11
2022-04-11T10:23
россия
республика крым
экономика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить срок ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2027 года, предусмотрев бюджетные средства, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить продление срока реализации государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете", - говорится в сообщении.
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россия, республика крым, экономика, владимир путин, правительство рф
10:11 11.04.2022 (обновлено: 10:23 11.04.2022)
 
Путин поручил продлить срок целевой программы экономического развития Крыма

Путин поручил правительству продлить срок ФЦП экономического развития Крыма до 2027 года

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить срок ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2027 года, предусмотрев бюджетные средства, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить продление срока реализации государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
10:08
Путин поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму отделения
 
РоссияРеспублика КрымЭкономикаВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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