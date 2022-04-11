https://ria.ru/20220411/krym-1782849987.html

Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома

Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома - РИА Новости, 11.04.2022

Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома

Падение сбитого украинского беспилотного летательного аппарата привело к повреждениям кровель двух домов в селе Таврическое, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:04

2022-04-11T10:04

2022-04-11T10:06

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

признание днр и лнр в россии

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Падение сбитого украинского беспилотного летательного аппарата привело к повреждениям кровель двух домов в селе Таврическое, сообщил РИА Новости глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.Поздно вечером в воскресенье на севере полуострова российская ПВО сбила украинский беспилотник, сообщал источник агентства в экстренных службах региона.Власти занимаются организацией ремонта домовладений.

https://ria.ru/20220409/bespilotniki-1782706757.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, признание днр и лнр в россии, республика крым