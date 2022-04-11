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Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/krym-1782849987.html
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома - РИА Новости, 11.04.2022
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома
Падение сбитого украинского беспилотного летательного аппарата привело к повреждениям кровель двух домов в селе Таврическое, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:04
2022-04-11T10:06
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
признание днр и лнр в россии
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Падение сбитого украинского беспилотного летательного аппарата привело к повреждениям кровель двух домов в селе Таврическое, сообщил РИА Новости глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.Поздно вечером в воскресенье на севере полуострова российская ПВО сбила украинский беспилотник, сообщал источник агентства в экстренных службах региона.Власти занимаются организацией ремонта домовладений.
https://ria.ru/20220409/bespilotniki-1782706757.html
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происшествия, признание днр и лнр в россии, республика крым
10:04 11.04.2022 (обновлено: 10:06 11.04.2022)
 
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома

Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Падение сбитого украинского беспилотного летательного аппарата привело к повреждениям кровель двух домов в селе Таврическое, сообщил РИА Новости глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.
Поздно вечером в воскресенье на севере полуострова российская ПВО сбила украинский беспилотник, сообщал источник агентства в экстренных службах региона.
"В селе Таврическое (Красноперекопский район) повреждены кровли двух домов, есть повреждения окон. По предварительной информации, это был беспилотник", - сказал Биданец.
Власти занимаются организацией ремонта домовладений.
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