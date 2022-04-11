https://ria.ru/20220411/krym-1782849987.html
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома - РИА Новости, 11.04.2022
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома
Падение сбитого украинского беспилотного летательного аппарата привело к повреждениям кровель двух домов в селе Таврическое, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:04
2022-04-11T10:04
2022-04-11T10:06
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
признание днр и лнр в россии
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Падение сбитого украинского беспилотного летательного аппарата привело к повреждениям кровель двух домов в селе Таврическое, сообщил РИА Новости глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.Поздно вечером в воскресенье на севере полуострова российская ПВО сбила украинский беспилотник, сообщал источник агентства в экстренных службах региона.Власти занимаются организацией ремонта домовладений.
https://ria.ru/20220409/bespilotniki-1782706757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, признание днр и лнр в россии, республика крым
10:04 11.04.2022 (обновлено: 10:06 11.04.2022)
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома
Сбитый в Крыму украинский беспилотник повредил два дома