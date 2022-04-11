https://ria.ru/20220411/krym-1782825161.html

В ГД назвали условие для признания Западом суверенитета России над Крымом

В ГД назвали условие для признания Западом суверенитета России над Крымом - РИА Новости, 11.04.2022

В ГД назвали условие для признания Западом суверенитета России над Крымом

Запад признает Крым и Севастополь российскими лишь после того, как там к власти придут лидеры, разделяющие взгляды президента Сербии Александра Вучича и... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T02:05

2022-04-11T02:05

2022-04-11T02:05

в мире

виктор орбан

венгрия

сербия

александр вучич

украина

сша

виктор водолацкий

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Запад признает Крым и Севастополь российскими лишь после того, как там к власти придут лидеры, разделяющие взгляды президента Сербии Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил в беседе с порталом ura.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Он подчеркнул, что даже признание Украиной суверенитета Москвы над полуостровом не изменит позиции Европы и США из-за их целенаправленной антироссийской политики.Парламентарий подчеркнул, что результаты прошедших в Сербии и Венгрии выборов показали настроения людей, которые не согласны с вмешательством США в их жизнь.

https://ria.ru/20220408/krym-1782424195.html

венгрия

сербия

украина

сша

россия

республика крым

севастополь

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в мире, виктор орбан, венгрия, сербия, александр вучич, украина, сша, виктор водолацкий, россия, республика крым, севастополь