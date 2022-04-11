Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали условие для признания Западом суверенитета России над Крымом - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/krym-1782825161.html
В ГД назвали условие для признания Западом суверенитета России над Крымом
В ГД назвали условие для признания Западом суверенитета России над Крымом - РИА Новости, 11.04.2022
В ГД назвали условие для признания Западом суверенитета России над Крымом
Запад признает Крым и Севастополь российскими лишь после того, как там к власти придут лидеры, разделяющие взгляды президента Сербии Александра Вучича и... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T02:05
2022-04-11T02:05
в мире
виктор орбан
венгрия
сербия
александр вучич
украина
сша
виктор водолацкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100580/16/1005801615_0:221:3076:1951_1920x0_80_0_0_a89b0cbdde5f7bbc203e53d6698f28e5.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Запад признает Крым и Севастополь российскими лишь после того, как там к власти придут лидеры, разделяющие взгляды президента Сербии Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил в беседе с порталом ura.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Он подчеркнул, что даже признание Украиной суверенитета Москвы над полуостровом не изменит позиции Европы и США из-за их целенаправленной антироссийской политики.Парламентарий подчеркнул, что результаты прошедших в Сербии и Венгрии выборов показали настроения людей, которые не согласны с вмешательством США в их жизнь.
https://ria.ru/20220408/krym-1782424195.html
венгрия
сербия
украина
сша
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100580/16/1005801615_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_5611572f5f303de10f235e13653eb2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор орбан, венгрия, сербия, александр вучич, украина, сша, виктор водолацкий, россия, республика крым, севастополь
02:05 11.04.2022
 
В ГД назвали условие для признания Западом суверенитета России над Крымом

Депутат Водолацкий: признание Киевом суверенитета РФ над Крымом не изменит позиции Запада

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Бахчисарай со скал в Южном Крыму
Вид на Бахчисарай со скал в Южном Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид на Бахчисарай со скал в Южном Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Запад признает Крым и Севастополь российскими лишь после того, как там к власти придут лидеры, разделяющие взгляды президента Сербии Александра Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил в беседе с порталом ura.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Он подчеркнул, что даже признание Украиной суверенитета Москвы над полуостровом не изменит позиции Европы и США из-за их целенаправленной антироссийской политики.
"Признание произойдет только после того, когда в Европе сменится политическая платформа, когда там будут такие лидеры, как Вучич, как Орбан", — заявил Водолацкий.
Парламентарий подчеркнул, что результаты прошедших в Сербии и Венгрии выборов показали настроения людей, которые не согласны с вмешательством США в их жизнь.
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 06:34
В Крыму призвали Киев не воспринимать полуостров как предмет торга
 
В миреВиктор ОрбанВенгрияСербияАлександр ВучичУкраинаСШАВиктор ВодолацкийРоссияРеспублика КрымСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала