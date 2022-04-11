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Дипломат КНР: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/kramatorsk-1782995459.html
Дипломат КНР: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты
Дипломат КНР: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты - РИА Новости, 11.04.2022
Дипломат КНР: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты
Зампостпреда КНР при ООН Дай Бин сказал на заседании Совбеза ООН, что заявления об ударе по вокзалу Краматорска должны опираться на факты, обстоятельства должны РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T20:55
2022-04-11T20:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
совет безопасности оон
россия
вооруженные силы рф
краматорск
донецкая народная республика
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ООН, 11 апр – РИА Новости. Зампостпреда КНР при ООН Дай Бин сказал на заседании Совбеза ООН, что заявления об ударе по вокзалу Краматорска должны опираться на факты, обстоятельства должны быть расследованы.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными."Китай сожалеет в связи с гибелью и ранением десятков людей в ходе удара по вокзалу Краматорска. Соответствующие обстоятельства и конкретная причина инцидента должны быть расследованы и любые заявления должны опираться на факты", - сказал Дай Бин.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Отправка оружия Киеву и введение санкций против России не принесут мир на Украину, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин."Мы призываем продолжающиеся переговоры сторон. Все другие участники международного сообщества должны сделать больше для содействия диалогу и переговоров, создать необходимые условия и атмосферу для достижения прогресса в переговорах", - сказал Дай Бин."Должен указать, что простое введение санкций и отправка оружия не принесут мира", - подчеркнул он.Дипломат указал, что санкции против РФ запустили продовольственный и энергетический кризис.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782957959.html
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краматорск
донецкая народная республика
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в мире, оон, совет безопасности оон, россия, вооруженные силы рф, краматорск, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, китай
20:55 11.04.2022
 
Дипломат КНР: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты

Дипломат КНР в ООН Бин: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты

© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
Читать ria.ru в
ООН, 11 апр – РИА Новости. Зампостпреда КНР при ООН Дай Бин сказал на заседании Совбеза ООН, что заявления об ударе по вокзалу Краматорска должны опираться на факты, обстоятельства должны быть расследованы.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
"Китай сожалеет в связи с гибелью и ранением десятков людей в ходе удара по вокзалу Краматорска. Соответствующие обстоятельства и конкретная причина инцидента должны быть расследованы и любые заявления должны опираться на факты", - сказал Дай Бин.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00Медиавойны
"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом
Отправка оружия Киеву и введение санкций против России не принесут мир на Украину, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.
"Мы призываем продолжающиеся переговоры сторон. Все другие участники международного сообщества должны сделать больше для содействия диалогу и переговоров, создать необходимые условия и атмосферу для достижения прогресса в переговорах", - сказал Дай Бин.
"Должен указать, что простое введение санкций и отправка оружия не принесут мира", - подчеркнул он.
Дипломат указал, что санкции против РФ запустили продовольственный и энергетический кризис.
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 17:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские боевики мешают эвакуации жителей из Славянска и Краматорска
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНСовет Безопасности ООНРоссияВооруженные силы РФКраматорскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбассКитай
 
 
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