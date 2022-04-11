https://ria.ru/20220411/kramatorsk-1782995459.html

Дипломат КНР: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты

Дипломат КНР: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты - РИА Новости, 11.04.2022

Дипломат КНР: заявления об ударе по Краматорску должны опираться на факты

Зампостпреда КНР при ООН Дай Бин сказал на заседании Совбеза ООН, что заявления об ударе по вокзалу Краматорска должны опираться на факты, обстоятельства должны РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T20:55

2022-04-11T20:55

2022-04-11T20:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ООН, 11 апр – РИА Новости. Зампостпреда КНР при ООН Дай Бин сказал на заседании Совбеза ООН, что заявления об ударе по вокзалу Краматорска должны опираться на факты, обстоятельства должны быть расследованы.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными."Китай сожалеет в связи с гибелью и ранением десятков людей в ходе удара по вокзалу Краматорска. Соответствующие обстоятельства и конкретная причина инцидента должны быть расследованы и любые заявления должны опираться на факты", - сказал Дай Бин.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Отправка оружия Киеву и введение санкций против России не принесут мир на Украину, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин."Мы призываем продолжающиеся переговоры сторон. Все другие участники международного сообщества должны сделать больше для содействия диалогу и переговоров, создать необходимые условия и атмосферу для достижения прогресса в переговорах", - сказал Дай Бин."Должен указать, что простое введение санкций и отправка оружия не принесут мира", - подчеркнул он.Дипломат указал, что санкции против РФ запустили продовольственный и энергетический кризис.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220411/evakuatsiya-1782957959.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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