14:18 11.04.2022 (обновлено: 14:31 11.04.2022)
Провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил Лавров
Лавров: после предъявления Россией данных провокацию в Краматорске быстро "замолчали"
© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. После предъявленных Россией данных провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обратите внимание - если Бучу несколько недель продолжают каким-то образом обыгрывать, то по Краматорску как-то очень быстро замолчали. Видимо, предъявленные тут же, в тот же день, доказательства, включая баллистические факты и целый ряд других, в том числе хотя бы отсутствие у нас на вооружении этой самой "Точки У", - сказал он в эфире телеканала "России 24".
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Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.