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Провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/kramatorsk-1782910047.html
Провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил Лавров
Провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2022
Провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил Лавров
После предъявленных Россией данных провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:18
2022-04-11T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
краматорск
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. После предъявленных Россией данных провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Обратите внимание - если Бучу несколько недель продолжают каким-то образом обыгрывать, то по Краматорску как-то очень быстро замолчали. Видимо, предъявленные тут же, в тот же день, доказательства, включая баллистические факты и целый ряд других, в том числе хотя бы отсутствие у нас на вооружении этой самой "Точки У", - сказал он в эфире телеканала "России 24".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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краматорск, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
14:18 11.04.2022 (обновлено: 14:31 11.04.2022)
 
Провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил Лавров

Лавров: после предъявления Россией данных провокацию в Краматорске быстро "замолчали"

© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. После предъявленных Россией данных провокацию в Краматорске очень быстро "замолчали", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обратите внимание - если Бучу несколько недель продолжают каким-то образом обыгрывать, то по Краматорску как-то очень быстро замолчали. Видимо, предъявленные тут же, в тот же день, доказательства, включая баллистические факты и целый ряд других, в том числе хотя бы отсутствие у нас на вооружении этой самой "Точки У", - сказал он в эфире телеканала "России 24".
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00Медиавойны
"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКраматорскВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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