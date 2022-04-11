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Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США - РИА Новости, 11.04.2022
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Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США
Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США - РИА Новости, 11.04.2022
Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что через 15-20 лет политика США в отношении партнеров в космической... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:19
2022-04-11T11:19
космос - риа наука
россия
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
международная космическая станция (мкс)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что через 15-20 лет политика США в отношении партнеров в космической сфере изменится к лучшему и тогда плодотворное сотрудничество вновь станет возможным."Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю", - сказал Рогозин. Он уточнил, что за счет этого, возможно, расширится состав участников совместных миссий к Луне или Марсу, которые, как считает Рогозин "надо решать совместно ведущим космическим державам".Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, европейскому и канадскому космическому агентствам. Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций. Правительству "Роскосмос" уже доложил свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту РФ Владимиру Путину ожидается в ближайшее время.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс), санкции в отношении россии
11:19 11.04.2022
 
Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США

Рогозин: если США научатся сцеживать яд, мы сможем снова сотрудничать с ними в космосе

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что через 15-20 лет политика США в отношении партнеров в космической сфере изменится к лучшему и тогда плодотворное сотрудничество вновь станет возможным.
"Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю", - сказал Рогозин. Он уточнил, что за счет этого, возможно, расширится состав участников совместных миссий к Луне или Марсу, которые, как считает Рогозин "надо решать совместно ведущим космическим державам".
Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, европейскому и канадскому космическому агентствам. Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций. Правительству "Роскосмос" уже доложил свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту РФ Владимиру Путину ожидается в ближайшее время.
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Космос - РИА НаукаРоссияРоскосмосНАСАДмитрий РогозинМеждународная космическая станция (МКС)Санкции в отношении России
 
 
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