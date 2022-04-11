Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США
Рогозин: если США научатся сцеживать яд, мы сможем снова сотрудничать с ними в космосе
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что через 15-20 лет политика США в отношении партнеров в космической сфере изменится к лучшему и тогда плодотворное сотрудничество вновь станет возможным.
"Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю", - сказал Рогозин. Он уточнил, что за счет этого, возможно, расширится состав участников совместных миссий к Луне или Марсу, которые, как считает Рогозин "надо решать совместно ведущим космическим державам".
Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, европейскому и канадскому космическому агентствам. Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций. Правительству "Роскосмос" уже доложил свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту РФ Владимиру Путину ожидается в ближайшее время.