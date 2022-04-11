https://ria.ru/20220411/kosmos-1782866399.html

Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США

Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США - РИА Новости, 11.04.2022

Рогозин назвал условие возобновления космического сотрудничества с США

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что через 15-20 лет политика США в отношении партнеров в космической... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:19

2022-04-11T11:19

2022-04-11T11:19

космос - риа наука

россия

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

международная космическая станция (мкс)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что не исключает, что через 15-20 лет политика США в отношении партнеров в космической сфере изменится к лучшему и тогда плодотворное сотрудничество вновь станет возможным."Может быть, и Соединенные Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам. Может, у них бомбы закончатся. Я не знаю, но помечтаю", - сказал Рогозин. Он уточнил, что за счет этого, возможно, расширится состав участников совместных миссий к Луне или Марсу, которые, как считает Рогозин "надо решать совместно ведущим космическим державам".Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, европейскому и канадскому космическому агентствам. Рогозин сообщил, что, исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции. В то же время, по его словам, нормальные отношения возможны только при полной отмене санкций. Правительству "Роскосмос" уже доложил свою позицию о возможном прекращении сотрудничества по МКС, доклад президенту РФ Владимиру Путину ожидается в ближайшее время.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781427187.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс), санкции в отношении россии