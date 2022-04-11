https://ria.ru/20220411/koronavirus-1782914676.html
В Японии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
В Японии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса - РИА Новости, 11.04.2022
В Японии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
В Японии выявили первый случай заражения новым видом омикрон-штамма ХЕ, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:41
2022-04-11T14:41
2022-04-11T15:45
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ТОКИО, 11 апр — РИА Новости. В Японии выявили первый случай заражения новым видом омикрон-штамма ХЕ, сообщил телеканал NHK.Вирус обнаружили у 30-летней женщины в карантинном пункте в аэропорту Нарита около Токио, она прибыла из США. Точный штамм удалось установить с помощью генетического анализа.Врачи выделяют три разные линии, образовавшиеся в результате мутаций штаммов коронавируса: XD, XE и XF. Линии XD и XF стали соединением варианта "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE — соединением вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в которой большая часть генома принадлежат к последней, то есть "стелс-омикрону".ВОЗ объявила вид "омикрон" XE самым заразным за всю историю пандемии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/omikron-1781951059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, токио, воз, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
14:41 11.04.2022 (обновлено: 15:45 11.04.2022)
В Японии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
Первый случай заражения новым видом штамма "омикрон" ХЕ выявили в Японии