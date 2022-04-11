https://ria.ru/20220411/koronavirus-1782890092.html

В Подмосковье за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.04.2022

В Подмосковье за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 238 человек, сообщает в понедельник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:55

2022-04-11T12:55

2022-04-11T12:55

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 238 человек, сообщает в понедельник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 10 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 447 человек.

https://ria.ru/20220407/koronavirus-1782337987.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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