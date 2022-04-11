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Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача - РИА Новости, 11.04.2022
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Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача
Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача - РИА Новости, 11.04.2022
Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача
Пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда, рассказала агентству... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T04:15
2022-04-11T04:15
общество
россия
bgp litigation
екатерина третьякова (юрист)
деньги
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда, рассказала агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова.Она отметила, что, в связи со сложившейся юридической практикой, компенсировать моральный вред проще, поскольку для его компенсации достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников.Соответственно, такие иски суды удовлетворяют чаще, подчеркнула собеседница агентства.В случае требования возмещения ущерба ситуация сложнее, поскольку требуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом, заключила Третьякова.
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общество, россия, bgp litigation, екатерина третьякова (юрист), деньги
04:15 11.04.2022
 
Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача

Юрист BGP Litigation Третьякова: за ошибку врача россияне могут получить компенсацию

© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда, рассказала агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова.
Она отметила, что, в связи со сложившейся юридической практикой, компенсировать моральный вред проще, поскольку для его компенсации достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников.
Соответственно, такие иски суды удовлетворяют чаще, подчеркнула собеседница агентства.
"С компенсацией морального вреда проще — тут уже сложился единый подход, в том числе подверженный в одном из последних решений Верховного Суда, <...> когда для компенсации морального вреда достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников", — пояснила юрист.
В случае требования возмещения ущерба ситуация сложнее, поскольку требуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом, заключила Третьякова.
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