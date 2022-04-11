https://ria.ru/20220411/kompensatsiya-1782631258.html

Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача

Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача - РИА Новости, 11.04.2022

Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача

Пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда, рассказала агентству... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T04:15

2022-04-11T04:15

2022-04-11T04:15

общество

россия

bgp litigation

екатерина третьякова (юрист)

деньги

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда, рассказала агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова.Она отметила, что, в связи со сложившейся юридической практикой, компенсировать моральный вред проще, поскольку для его компенсации достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников.Соответственно, такие иски суды удовлетворяют чаще, подчеркнула собеседница агентства.В случае требования возмещения ущерба ситуация сложнее, поскольку требуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом, заключила Третьякова.

https://ria.ru/20210728/rebenok-1743299951.html

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общество, россия, bgp litigation, екатерина третьякова (юрист), деньги