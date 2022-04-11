https://ria.ru/20220411/kompanii-1782889600.html

В Кремле прокомментировали покупку бизнесменами иностранных компаний

В Кремле прокомментировали покупку бизнесменами иностранных компаний - РИА Новости, 11.04.2022

В Кремле прокомментировали покупку бизнесменами иностранных компаний

Российские бизнесмены смогут поучаствовать в разрешении ситуации с компаниями, которые перестают работать на территории России, только по решению владельцев,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:54

2022-04-11T12:54

2022-04-11T12:54

экономика

россия

владимир потанин

интеррос

росбанк

societe generale

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские бизнесмены смогут поучаствовать в разрешении ситуации с компаниями, которые перестают работать на территории России, только по решению владельцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина ранее в понедельник сообщил, что приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, закрыть сделку планируется в течение нескольких недель."Это же зависит от хозяина, это решение хозяина, если она (компания - ред.) покидает Россию, не просто приостанавливает, если они решили покинуть Россию, дальше все будет зависеть от владельца. Решат ли они продать кому-то из российских физических или юридических (лиц), какие-то другие варианты, - это полностью выбор хозяина. Предмет договоренностей - потенциальное приобретение", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, стоит ли российским крупным бизнесменам поучаствовать в разрешении ситуации с другими компаниями которые перестают здесь работать, по примеру "Интерроса" Владимира Потанина.

https://ria.ru/20220408/izyatie-1782561350.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир потанин, интеррос, росбанк, societe generale, дмитрий песков