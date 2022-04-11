В Кремле прокомментировали покупку бизнесменами иностранных компаний
Пресс-секретарь Песков: продажа иностранных компаний в России зависит от их владельцев
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские бизнесмены смогут поучаствовать в разрешении ситуации с компаниями, которые перестают работать на территории России, только по решению владельцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина ранее в понедельник сообщил, что приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, закрыть сделку планируется в течение нескольких недель.
"Это же зависит от хозяина, это решение хозяина, если она (компания - ред.) покидает Россию, не просто приостанавливает, если они решили покинуть Россию, дальше все будет зависеть от владельца. Решат ли они продать кому-то из российских физических или юридических (лиц), какие-то другие варианты, - это полностью выбор хозяина. Предмет договоренностей - потенциальное приобретение", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, стоит ли российским крупным бизнесменам поучаствовать в разрешении ситуации с другими компаниями которые перестают здесь работать, по примеру "Интерроса" Владимира Потанина.