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ВЦИОМ: половина россиян не будут переживать из-за ухода зарубежных компаний - РИА Новости, 11.04.2022
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ВЦИОМ: половина россиян не будут переживать из-за ухода зарубежных компаний
ВЦИОМ: половина россиян не будут переживать из-за ухода зарубежных компаний - РИА Новости, 11.04.2022
ВЦИОМ: половина россиян не будут переживать из-за ухода зарубежных компаний
Каждый второй (50%) россиянин признался, что не будет переживать из-за западных компаний, которые приостановили свою работу на фоне санкций, почти 40% считают,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:08
2022-04-11T11:08
общество
вциом
россия
технологии
ikea international group
renault s.a
h&m
экономика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Каждый второй (50%) россиянин признался, что не будет переживать из-за западных компаний, которые приостановили свою работу на фоне санкций, почти 40% считают, что приостановка работы не скажется на их жизни, следует из результатов исследования ВЦИОМ о приостановке деятельности иностранных компаний в России на фоне специальной военной операции России в Украине.На вопрос, приостановке работы каких компаний лично они сожалеют сильнее всего, 50% ответили, что не переживают, 6% назвали IKEA, столько же указали автомобильные компании и автозапчасти, 5% будут переживать из-за закрытия "Макдональдса", 3% - Apple. Также респонденты назвали медицинские компании, производителей техники и электроники, авиакомпании, Renault, Procter &amp; Gamble, H&amp;M (по 2%). Впервые слышали о приостановке деятельности иностранных компаний 8% участников исследования, 4% ответили другое, 12% затруднились с ответом.Также у респондентов спросили, как приостановка работы иностранных компаний скажется на их жизни и насколько сильно, если да. Чуть больше половины участников ответили, что уход компаний скажется на них и на их семье: 12% считают, что это сильно скажется, 23% - умеренно, 21% - слабо. Уход компаний не скажется на жизни 39% россиян, 5% затруднились с ответом.При этом большинство респондентов (41%) ответили, что не ждут никаких изменений в своей жизни из-за приостановки работы зарубежных компаний, 14% считают, что это приведет к росту цен, инфляции и обесцениванию рубля, 6% отметили проблемы с автозапчастями и их недоступность, 6% думают, что это снизит уровень жизни и приведет к бедности, 5% ответили, что начнется безработица и люди потеряют работу. Также среди ответов прозвучали такие варианты, как проблемы с техникой и электроникой, в частности их недоступность (4%), проблемы с лекарствами и их дефицит (3%), сокращение числа путешествий и выездов за границу, меньше ассортиментов в магазинах (по 2%). Кроме того, 2% считают, что это приведет к импортозамещению и развитию собственного производства, 18% - затруднились с ответом, 2% - ответили другое.Каждый пятый россиянин (20%) уверен, что отечественные производители смогут полностью заместить продукцию и услуги ушедших компаний, почти половина (48%) считают, что российские компании смогут заменить зарубежные по большинству товаров и услуг, 17% - по меньшинству, 9% - считают, что это практически невозможно, 6% - затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 марта с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом, россия, технологии, ikea international group, renault s.a, h&m, экономика
11:08 11.04.2022
 
ВЦИОМ: половина россиян не будут переживать из-за ухода зарубежных компаний

ВЦИОМ: половина россиян не будут переживать из-за ухода зарубежных компаний с рынка

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗакрытый магазин
Закрытый магазин - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Каждый второй (50%) россиянин признался, что не будет переживать из-за западных компаний, которые приостановили свою работу на фоне санкций, почти 40% считают, что приостановка работы не скажется на их жизни, следует из результатов исследования ВЦИОМ о приостановке деятельности иностранных компаний в России на фоне специальной военной операции России в Украине.
На вопрос, приостановке работы каких компаний лично они сожалеют сильнее всего, 50% ответили, что не переживают, 6% назвали IKEA, столько же указали автомобильные компании и автозапчасти, 5% будут переживать из-за закрытия "Макдональдса", 3% - Apple. Также респонденты назвали медицинские компании, производителей техники и электроники, авиакомпании, Renault, Procter & Gamble, H&M (по 2%). Впервые слышали о приостановке деятельности иностранных компаний 8% участников исследования, 4% ответили другое, 12% затруднились с ответом.
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Также у респондентов спросили, как приостановка работы иностранных компаний скажется на их жизни и насколько сильно, если да. Чуть больше половины участников ответили, что уход компаний скажется на них и на их семье: 12% считают, что это сильно скажется, 23% - умеренно, 21% - слабо. Уход компаний не скажется на жизни 39% россиян, 5% затруднились с ответом.
При этом большинство респондентов (41%) ответили, что не ждут никаких изменений в своей жизни из-за приостановки работы зарубежных компаний, 14% считают, что это приведет к росту цен, инфляции и обесцениванию рубля, 6% отметили проблемы с автозапчастями и их недоступность, 6% думают, что это снизит уровень жизни и приведет к бедности, 5% ответили, что начнется безработица и люди потеряют работу. Также среди ответов прозвучали такие варианты, как проблемы с техникой и электроникой, в частности их недоступность (4%), проблемы с лекарствами и их дефицит (3%), сокращение числа путешествий и выездов за границу, меньше ассортиментов в магазинах (по 2%). Кроме того, 2% считают, что это приведет к импортозамещению и развитию собственного производства, 18% - затруднились с ответом, 2% - ответили другое.
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Каждый пятый россиянин (20%) уверен, что отечественные производители смогут полностью заместить продукцию и услуги ушедших компаний, почти половина (48%) считают, что российские компании смогут заменить зарубежные по большинству товаров и услуг, 17% - по меньшинству, 9% - считают, что это практически невозможно, 6% - затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 марта с участием 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
ОбществоВЦИОМРоссияТехнологииIKEA International GroupRenault S.AH&MЭкономика
 
 
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