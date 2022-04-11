https://ria.ru/20220411/kitay-1782867651.html
В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску
В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску - РИА Новости, 11.04.2022
В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску
Каждая из сторон должна избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность до завершения расследования, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:27
2022-04-11T11:27
2022-04-11T11:27
в мире
китай
мид кнр
чжао лицзянь
россия
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Каждая из сторон должна избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность до завершения расследования, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя удар по Краматорску, в результате которого погибли мирные жители."Любые обвинения должны основываться на фактах, все стороны должны избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность", - сказал дипломат, добавив, что истина о произошедшем на вокзале в Краматорске "должна быть выяснена".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
https://ria.ru/20220410/delo-1782796252.html
китай
россия
донецкая народная республика
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7a4498de3e2dfde70667a8034fc93fab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, россия, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы рф, денис пушилин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску
Китай призвал избегать взаимных обвинений до завершения расследования удара по Краматорску