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В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску - РИА Новости, 11.04.2022
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В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску
В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску - РИА Новости, 11.04.2022
В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску
Каждая из сторон должна избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность до завершения расследования, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:27
2022-04-11T11:27
в мире
китай
мид кнр
чжао лицзянь
россия
донецкая народная республика
краматорск
вооруженные силы рф
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Каждая из сторон должна избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность до завершения расследования, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя удар по Краматорску, в результате которого погибли мирные жители."Любые обвинения должны основываться на фактах, все стороны должны избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность", - сказал дипломат, добавив, что истина о произошедшем на вокзале в Краматорске "должна быть выяснена".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
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китай
россия
донецкая народная республика
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в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, россия, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы рф, денис пушилин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
11:27 11.04.2022
 
В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску

Китай призвал избегать взаимных обвинений до завершения расследования удара по Краматорску

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Каждая из сторон должна избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность до завершения расследования, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя удар по Краматорску, в результате которого погибли мирные жители.
"Любые обвинения должны основываться на фактах, все стороны должны избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность", - сказал дипломат, добавив, что истина о произошедшем на вокзале в Краматорске "должна быть выяснена".
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 19:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генпрокуратура ДНР возбудила дело после удара "Точкой-У" по Краматорску
 
В миреКитайМИД КНРЧжао ЛицзяньРоссияДонецкая Народная РеспубликаКраматорскВооруженные силы РФДенис ПушилинДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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