https://ria.ru/20220411/kitay-1782867651.html

В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску

В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску - РИА Новости, 11.04.2022

В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску

Каждая из сторон должна избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность до завершения расследования, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:27

2022-04-11T11:27

2022-04-11T11:27

в мире

китай

мид кнр

чжао лицзянь

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краматорск

вооруженные силы рф

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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Каждая из сторон должна избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность до завершения расследования, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя удар по Краматорску, в результате которого погибли мирные жители."Любые обвинения должны основываться на фактах, все стороны должны избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность", - сказал дипломат, добавив, что истина о произошедшем на вокзале в Краматорске "должна быть выяснена".Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.

https://ria.ru/20220410/delo-1782796252.html

китай

россия

донецкая народная республика

краматорск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, россия, донецкая народная республика, краматорск, вооруженные силы рф, денис пушилин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр