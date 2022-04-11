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ВС России "Кинжалом" уничтожили украинский командный пункт в Донбассе - РИА Новости, 11.04.2022
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ВС России "Кинжалом" уничтожили украинский командный пункт в Донбассе
ВС России "Кинжалом" уничтожили украинский командный пункт в Донбассе - РИА Новости, 11.04.2022
ВС России "Кинжалом" уничтожили украинский командный пункт в Донбассе
Российский авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уничтожил хорошо защищенный командный пункт украинских войск в окрестностях города Часов Яр к северу от... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T20:02
2022-04-11T20:02
в мире
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российский авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уничтожил хорошо защищенный командный пункт украинских войск в окрестностях города Часов Яр к северу от Донецка, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр... авиационным ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе", - сказал он на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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в мире, россия, украина, донбасс
20:02 11.04.2022
 
ВС России "Кинжалом" уничтожили украинский командный пункт в Донбассе

ВС России "Кинжалом" уничтожили украинский командный пункт в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российский авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уничтожил хорошо защищенный командный пункт украинских войск в окрестностях города Часов Яр к северу от Донецка, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр... авиационным ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе", - сказал он на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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