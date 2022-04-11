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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы задаче наступать на Киев

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы задаче наступать на Киев - РИА Новости, 11.04.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы задаче наступать на Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы задаче по наступлению на Киев и другие города... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:38

2022-04-11T12:38

2022-04-11T12:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы задаче по наступлению на Киев и другие города Украины, отметив, что прерогатива говорить о спецоперации принадлежит Минобороны.Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что первоочередной задачей является полное освобождение "от нациков и шайтанов" Луганска и Донецка, а далее "всех остальных городов", включая Киев."Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Все-таки мы оставляем эту прерогативу министерству обороны, собственно, два раза в день идут брифинги, поэтому я предлагаю вам оттуда получать информацию", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что президентом РФ Владимиром Путиным якобы поставлена задача начать наступление на Киев и другие города Украины.

https://ria.ru/20220330/kiev-1780946153.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, ситуация в днр и лнр