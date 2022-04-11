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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы задаче наступать на Киев
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы задаче наступать на Киев - РИА Новости, 11.04.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы задаче наступать на Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы задаче по наступлению на Киев и другие города... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:38
2022-04-11T12:38
2022-04-11T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о якобы задаче по наступлению на Киев и другие города Украины, отметив, что прерогатива говорить о спецоперации принадлежит Минобороны.Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что первоочередной задачей является полное освобождение "от нациков и шайтанов" Луганска и Донецка, а далее "всех остальных городов", включая Киев."Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Все-таки мы оставляем эту прерогативу министерству обороны, собственно, два раза в день идут брифинги, поэтому я предлагаю вам оттуда получать информацию", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что президентом РФ Владимиром Путиным якобы поставлена задача начать наступление на Киев и другие города Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, ситуация в днр и лнр
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы задаче наступать на Киев
Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы задаче наступать на Киев