https://ria.ru/20220411/khorvatiya-1782901137.html
МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства
МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства - РИА Новости, 11.04.2022
МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства
Посольство РФ в Хорватии подтвердило РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти часть сотрудников. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:39
2022-04-11T13:39
2022-04-11T13:51
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БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Хорватии подтвердило РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти часть сотрудников.Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине."Подтверждаем вызов посла (Андрея Нестеренко) в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны", - заявили агентству в диппредставительстве РФ. Сколько и в какие сроки высылают сотрудников дипмиссии, пока не раскрывается.
https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хорватия, загреб, ситуация в днр и лнр
13:39 11.04.2022 (обновлено: 13:51 11.04.2022)
МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства
МИД Хорватии потребовал вывезти из страны часть сотрудников российского посольства