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МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства - РИА Новости, 11.04.2022
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МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства
МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства - РИА Новости, 11.04.2022
МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства
Посольство РФ в Хорватии подтвердило РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти часть сотрудников. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:39
2022-04-11T13:51
в мире
россия
хорватия
загреб
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Хорватии подтвердило РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти часть сотрудников.Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине."Подтверждаем вызов посла (Андрея Нестеренко) в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны", - заявили агентству в диппредставительстве РФ. Сколько и в какие сроки высылают сотрудников дипмиссии, пока не раскрывается.
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в мире, россия, хорватия, загреб, ситуация в днр и лнр
13:39 11.04.2022 (обновлено: 13:51 11.04.2022)
 
МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства

МИД Хорватии потребовал вывезти из страны часть сотрудников российского посольства

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид Загреба, Хорватия
Вид Загреба, Хорватия - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вид Загреба, Хорватия
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Хорватии подтвердило РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти часть сотрудников.
Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине.
"Подтверждаем вызов посла (Андрея Нестеренко) в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны", - заявили агентству в диппредставительстве РФ. Сколько и в какие сроки высылают сотрудников дипмиссии, пока не раскрывается.
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 17:58
Посол в Осло: Россия ощутимо ответит на высылку дипломатов из Норвегии
 
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