https://ria.ru/20220411/khorvatiya-1782901137.html

МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства

МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства - РИА Новости, 11.04.2022

МИД Хорватии потребовал вывезти часть сотрудников российского посольства

Посольство РФ в Хорватии подтвердило РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти часть сотрудников. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:39

2022-04-11T13:39

2022-04-11T13:51

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БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Хорватии подтвердило РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти часть сотрудников.Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине."Подтверждаем вызов посла (Андрея Нестеренко) в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны", - заявили агентству в диппредставительстве РФ. Сколько и в какие сроки высылают сотрудников дипмиссии, пока не раскрывается.

https://ria.ru/20220408/norvegiya-1782582977.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, хорватия, загреб, ситуация в днр и лнр