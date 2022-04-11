https://ria.ru/20220411/kherson-1782930379.html
В Херсоне демонтировали мемориал "Слава Украине"
В Херсоне демонтировали мемориал "Слава Украине" - РИА Новости, 11.04.2022
В Херсоне демонтировали мемориал "Слава Украине"
Жители Херсона демонтировали мемориал "Слава Украине", установленный при киевской администрации в одном из центральных парков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:56
2022-04-11T15:56
2022-04-11T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
херсон
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782933257_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd6f35f59763f1e78d76f45bfb88c268.jpg
ХЕРСОН, 11 апр - РИА Новости. Жители Херсона демонтировали мемориал "Слава Украине", установленный при киевской администрации в одном из центральных парков, передает корреспондент РИА Новости.Город Херсон на сегодняшний день находится под полным контролем ВС РФ.На мемориале ранее были размещены портреты так называемых "героев небесной сотни".В субботу над зданием городской администрации и зданиями напротив подняли флаги Российской Федерации и заменили орнаментом фотографии "небесной сотни" на центральной площади.Российские войска 15 марта взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этой области и на юге соседней Запорожской начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
россия
херсон
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Демонтированный в Херсоне мемориал "Слава Украине"
Жители Херсона демонтировали мемориал "Слава Украине", установленный при киевской администрации в одном из центральных парков. На мемориале ранее были размещены портреты "героев небесной сотни".
2022-04-11T15:56
true
PT0M26S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782933257_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c479a9fa5f202c9b25f381c00045c5b.jpg
Кадры Херсона после взятия под контроль военными РФ
Херсон под контролем военных РФ возвращается к нормальной жизни
2022-04-11T15:56
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсон, донбасс, украина
15:56 11.04.2022 (обновлено: 16:11 11.04.2022)
В Херсоне демонтировали мемориал "Слава Украине"
В Херсоне демонтировали мемориал "Слава Украине" с портретами "героев небесной сотни"