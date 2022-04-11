https://ria.ru/20220411/kharkov-1782970203.html

Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

В Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них "любых признаков пророссийских взглядов",... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:22

2022-04-11T18:22

2022-04-11T23:42

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

харьков

турбоатом

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них "любых признаков пророссийских взглядов", заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие", — уточнил он.Генерал рассказал, что задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками, в том числе убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей. Кроме того, боевики принуждают таких людей к оборудованию опорных пунктов и блокпостов и вымогают взятки от 500 до тысячи долларов за освобождение от таких работ. "Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего не известно", — добавил Мизинцев.Помимо этого, националисты в Харькове вместе с украинскими военными оборудовали огневые позиции и разместили реактивные системы залпового огня среди гражданской инфраструктуры."В Харькове в районе завода "Турбоатом" и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО", — сказал Мизинцев.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/rosgvardiya-1782938598.html

https://ria.ru/20220407/zavod-1782365245.html

украина

харьков

донецкая область

славянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, харьков, турбоатом, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, донецкая область, славянск