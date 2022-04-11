18:22 11.04.2022 (обновлено: 23:42 11.04.2022)
Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды
Минобороны: украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды
Военнослужащий ВСУ
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них "любых признаков пророссийских взглядов", заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие", — уточнил он.
Генерал рассказал, что задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками, в том числе убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей. Кроме того, боевики принуждают таких людей к оборудованию опорных пунктов и блокпостов и вымогают взятки от 500 до тысячи долларов за освобождение от таких работ.
"Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего не известно", — добавил Мизинцев.
Помимо этого, националисты в Харькове вместе с украинскими военными оборудовали огневые позиции и разместили реактивные системы залпового огня среди гражданской инфраструктуры.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.