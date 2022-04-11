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Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/kharkov-1782970203.html
Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды
Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды
В Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них "любых признаков пророссийских взглядов",... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:22
2022-04-11T23:42
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
харьков
турбоатом
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них "любых признаков пророссийских взглядов", заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие", — уточнил он.Генерал рассказал, что задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками, в том числе убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей. Кроме того, боевики принуждают таких людей к оборудованию опорных пунктов и блокпостов и вымогают взятки от 500 до тысячи долларов за освобождение от таких работ. "Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего не известно", — добавил Мизинцев.Помимо этого, националисты в Харькове вместе с украинскими военными оборудовали огневые позиции и разместили реактивные системы залпового огня среди гражданской инфраструктуры."В Харькове в районе завода "Турбоатом" и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО", — сказал Мизинцев.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/rosgvardiya-1782938598.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, харьков, турбоатом, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, донецкая область, славянск
18:22 11.04.2022 (обновлено: 23:42 11.04.2022)
 
Украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

Минобороны: украинские националисты пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Славянске боевики территориальной обороны проводят карательные рейды для проверки местных жителей на наличие у них "любых признаков пророссийских взглядов", заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие", — уточнил он.
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Генерал рассказал, что задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками, в том числе убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей. Кроме того, боевики принуждают таких людей к оборудованию опорных пунктов и блокпостов и вымогают взятки от 500 до тысячи долларов за освобождение от таких работ.
"Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего не известно", — добавил Мизинцев.
Помимо этого, националисты в Харькове вместе с украинскими военными оборудовали огневые позиции и разместили реактивные системы залпового огня среди гражданской инфраструктуры.
Харькове в районе завода "Турбоатом" и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО", — сказал Мизинцев.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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