https://ria.ru/20220411/karty-1782630977.html

Россиян предупредили о подводных камнях оформления карт зарубежных банков

Россиян предупредили о подводных камнях оформления карт зарубежных банков - РИА Новости, 11.04.2022

Россиян предупредили о подводных камнях оформления карт зарубежных банков

Оформляя банковскую карту в зарубежных банках важно помнить о рисках другой юрисдикции, так и обычного мошенничества, рассказал агентству "Прайм" адвокат,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T03:15

2022-04-11T03:15

2022-04-11T03:15

экономика

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

банки

банковские карты

артем сухов

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Оформляя банковскую карту в зарубежных банках важно помнить о рисках другой юрисдикции, так и обычного мошенничества, рассказал агентству "Прайм" адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов.Так, открывая счет в другой стране, россияне не застрахованы от изменения позиции национального банковского регулятора или непосредственно банка в такой стране к счетам и средствам россиян, пояснил он.Эксперт напомнил, что контролирующие органы России (Банк России, Роспотребнадзор, ФАС) не имеют юрисдикции за рубежом. Так что при наличии проблем или разногласий россиянам придется "играть на чужом поле".Сухов также предостерег от мошенников, которые могут попытаться воспользоваться этой ситуацией.

https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html

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экономика, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), банки, банковские карты, артем сухов, prolegals, мошенничество