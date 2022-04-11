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Швыдкой рассказал о проблемах с возвращением коллекции Морозовых из Франции
Швыдкой рассказал о проблемах с возвращением коллекции Морозовых из Франции - РИА Новости, 11.04.2022
Швыдкой рассказал о проблемах с возвращением коллекции Морозовых из Франции
В коллекции картин Морозовых есть экспонаты, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями, с возвращением могут возникнуть проблемы, сообщил журналистам РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:55
2022-04-11T11:55
2022-04-11T11:55
культура
музеи
россия
франция
михаил швыдкой
санкции
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В коллекции картин Морозовых есть экспонаты, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями, с возвращением могут возникнуть проблемы, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, остальное вернут в РФ.По его словам, число таких экспонатов невелико, подавляющее большинство произведений принадлежит государству."Естественно, мы не оставим без внимания то, что будет происходить с вещами частных коллекций", — подчеркнул он, добавив, что там есть свои юридические проблемы, иные, чем с государственной частью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музеи, россия, франция, михаил швыдкой, санкции, государственный эрмитаж
Швыдкой рассказал о проблемах с возвращением коллекции Морозовых из Франции
Швыдкой: в коллекции Морозовых есть экспонаты частных лиц, находящихся под санкциями
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В коллекции картин Морозовых есть экспонаты, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями, с возвращением могут возникнуть проблемы, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем
, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже
с сентября прошлого года до апреля этого года. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции
, остальное вернут в РФ
.
"В этой экспозиции есть вещи, принадлежащие частным лицам, которые находятся под личными санкциями Евросоюза, здесь могут возникнуть проблемы. Но я думаю, что в данном случае целесообразно именно конкретно эти вещи, которые принадлежат частным лицам, сохранить в фонде Луи Виттона, чтобы они были в сохранности ", - сказал Швыдкой.
По его словам, число таких экспонатов невелико, подавляющее большинство произведений принадлежит государству.
"Естественно, мы не оставим без внимания то, что будет происходить с вещами частных коллекций", — подчеркнул он, добавив, что там есть свои юридические проблемы, иные, чем с государственной частью.