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Швыдкой рассказал о проблемах с возвращением коллекции Морозовых из Франции

Швыдкой рассказал о проблемах с возвращением коллекции Морозовых из Франции - РИА Новости, 11.04.2022

Швыдкой рассказал о проблемах с возвращением коллекции Морозовых из Франции

В коллекции картин Морозовых есть экспонаты, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями, с возвращением могут возникнуть проблемы, сообщил журналистам РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:55

2022-04-11T11:55

2022-04-11T11:55

культура

музеи

россия

франция

михаил швыдкой

санкции

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В коллекции картин Морозовых есть экспонаты, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями, с возвращением могут возникнуть проблемы, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, остальное вернут в РФ.По его словам, число таких экспонатов невелико, подавляющее большинство произведений принадлежит государству."Естественно, мы не оставим без внимания то, что будет происходить с вещами частных коллекций", — подчеркнул он, добавив, что там есть свои юридические проблемы, иные, чем с государственной частью.

https://ria.ru/20220409/aven-1782687502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

музеи, россия, франция, михаил швыдкой, санкции, государственный эрмитаж