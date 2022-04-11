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В Музее Востока рассказали о возвращении задержанных на таможне картин - РИА Новости, 11.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220411/kartiny-1782867778.html
В Музее Востока рассказали о возвращении задержанных на таможне картин
В Музее Востока рассказали о возвращении задержанных на таможне картин - РИА Новости, 11.04.2022
В Музее Востока рассказали о возвращении задержанных на таможне картин
Картины из собрания Государственного музея Востока, ранее задержанные на финской таможне, прибудут в музей либо в понедельник вечером, либо во вторник, сообщили РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:27
2022-04-11T11:37
культура
москва
музей востока (москва)
музеи
живопись
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Картины из собрания Государственного музея Востока, ранее задержанные на финской таможне, прибудут в музей либо в понедельник вечером, либо во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Насколько нам известно, завтра (приедут в музей - ред). Завтра, скорее всего, и привезут, и будем распаковывать. Возможно, привезут вообще сегодня к вечеру, но время пока уточняется", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что распаковка предварительно запланирована на вторник, на 14:30. Предположительно, она пройдет в филиале Музея Востока на ВДНХ.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах.Экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка – "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка – "Форма бесконечности" проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Кроме того, по данным министерства, в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, входят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
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москва, музей востока (москва), музеи, живопись
11:27 11.04.2022 (обновлено: 11:37 11.04.2022)
 
В Музее Востока рассказали о возвращении задержанных на таможне картин

Задержанные на финской таможне картины прибудут в Музей Востока во вторник

© РИА Новости / Ирина ДенисоваНикитский бульвар, Музей Востока, Москва
Никитский бульвар, Музей Востока, Москва - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Ирина Денисова
Никитский бульвар, Музей Востока, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Картины из собрания Государственного музея Востока, ранее задержанные на финской таможне, прибудут в музей либо в понедельник вечером, либо во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Насколько нам известно, завтра (приедут в музей - ред). Завтра, скорее всего, и привезут, и будем распаковывать. Возможно, привезут вообще сегодня к вечеру, но время пока уточняется", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что распаковка предварительно запланирована на вторник, на 14:30. Предположительно, она пройдет в филиале Музея Востока на ВДНХ.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах.
Экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка – "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка – "Форма бесконечности" проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.
Кроме того, по данным министерства, в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, входят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
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