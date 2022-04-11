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Картины из Третьяковки, задержанные в Финляндии, доставят в музей сегодня - РИА Новости, 11.04.2022
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Культура
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Картины из Третьяковки, задержанные в Финляндии, доставят в музей сегодня
Картины из Третьяковки, задержанные в Финляндии, доставят в музей сегодня - РИА Новости, 11.04.2022
Картины из Третьяковки, задержанные в Финляндии, доставят в музей сегодня
Картины из собрания Третьяковской галереи, задержанные на финской границе, будут доставлены в музей в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:55
2022-04-11T10:55
культура
милан
финляндия
венеция
государственный эрмитаж
третьяковская галерея
в мире
новости культуры
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Картины из собрания Третьяковской галереи, задержанные на финской границе, будут доставлены в музей в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Произведения из собрания Третьяковской галереи будут выгружать (в музей - ред.) в понедельник. Выгрузили уже или нет- пока точно не можем сказать. А распаковывать будут во вторник в 10.00 утра. Но это предварительное расписание, которое может измениться", - говорится в сообщении.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах.Экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка – "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка – "Форма бесконечности" проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Кроме того, по данным министерства, в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, входят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
https://ria.ru/20220406/kartiny-1782067344.html
https://ria.ru/20220406/finlyadniya-1782156627.html
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милан, финляндия, венеция, государственный эрмитаж, третьяковская галерея, в мире, новости культуры, культура
10:55 11.04.2022
 
Картины из Третьяковки, задержанные в Финляндии, доставят в музей сегодня

Картины из Третьяковской галереи, задержанные на финской границе, доставят в музей сегодня

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Государственная Третьяковская галерея
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Картины из собрания Третьяковской галереи, задержанные на финской границе, будут доставлены в музей в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Произведения из собрания Третьяковской галереи будут выгружать (в музей - ред.) в понедельник. Выгрузили уже или нет- пока точно не можем сказать. А распаковывать будут во вторник в 10.00 утра. Но это предварительное расписание, которое может измениться", - говорится в сообщении.
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Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах.
Экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка – "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка – "Форма бесконечности" проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.
Кроме того, по данным министерства, в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, входят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.
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