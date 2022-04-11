https://ria.ru/20220411/kartiny-1782861992.html

Картины из Третьяковки, задержанные в Финляндии, доставят в музей сегодня

Картины из Третьяковки, задержанные в Финляндии, доставят в музей сегодня - РИА Новости, 11.04.2022

Картины из Третьяковки, задержанные в Финляндии, доставят в музей сегодня

Картины из собрания Третьяковской галереи, задержанные на финской границе, будут доставлены в музей в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:55

2022-04-11T10:55

2022-04-11T10:55

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Картины из собрания Третьяковской галереи, задержанные на финской границе, будут доставлены в музей в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Произведения из собрания Третьяковской галереи будут выгружать (в музей - ред.) в понедельник. Выгрузили уже или нет- пока точно не можем сказать. А распаковывать будут во вторник в 10.00 утра. Но это предварительное расписание, которое может измениться", - говорится в сообщении.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах.Экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка – "Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии" проходила в Милане, Галерее Пьяцца Скала и завершилась 27 марта 2022 года. В экспозиции были представлены предметы из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников "Царское село" и "Павловск" и "Гатчина". Вторая выставка – "Форма бесконечности" проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.Кроме того, по данным министерства, в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, входят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.

https://ria.ru/20220406/kartiny-1782067344.html

https://ria.ru/20220406/finlyadniya-1782156627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

милан, финляндия, венеция, государственный эрмитаж, третьяковская галерея, в мире, новости культуры, культура