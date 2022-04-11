https://ria.ru/20220411/kanada-1782947358.html

СМИ: Канада обучала боевиков нацбата "Азов" в рамках миссии на Украине

СМИ: Канада обучала боевиков нацбата "Азов" в рамках миссии на Украине - РИА Новости, 11.04.2022

СМИ: Канада обучала боевиков нацбата "Азов" в рамках миссии на Украине

Канада обучала представителей националистического полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) в рамках тренировочной миссии UNIFIER... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:59

2022-04-11T16:59

2022-04-11T17:04

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Канада обучала представителей националистического полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) в рамках тренировочной миссии UNIFIER на Украине, сообщает радиостанция Radio-Canada со ссылкой на документы и фотографии."Канада потратила почти миллиард долларов на обучение украинских сил с 2014 года. Бойцы полка "Азов" извлекли выгоду из этого обучения", - говорится в сообщении.Radio-Canada ссылается на фотографии, сделанные в 2020 году в Золочевском учебном центре Нацгвардии Украины во Львовской области. На двух из них, опубликованных в соцсетях Нацгвардией, можно увидеть нашивку полка "Азов", известную как "Спартанский шлем", на форме двух обучающихся. На другом снимке, сделанном фотографом из ВС Канады, запечатлен солдат с нашивкой дивизии СС "Галичина".Отмечается, что канадские военные сотрудничали с учебным центром в Золочеве с 2019 года по 13 февраля 2022 года.Канадское минобороны отрицает, что занималось обучением бойцов "Азова". Представитель ведомства в свою очередь признает, что сотрудники учебной миссии не контролируют отбор людей, проходящих обучение. Согласно ведомству, ответственность за проверку претендентов лежит на Украине. Однако у персонала миссии было право потребовать руководство военных учебных заведений лишить возможности проходить обучение солдата, который, по его мнению, "не соответствует" с точки зрения международного права или канадских ценностей.Представитель украинской Нацгвардии также отрицает участие бойцов "Азова" в тренировках и заявляет, что конкретное канадское подразделение не проводило обучение в указанный период.Согласно радиостанции, на сайте Нацгвардии 18 августа 2021 года было опубликовано заявление о том, что "группа бойцов воинской части 3057" (в состав которой входят бойцы "Азова") приступила к тренировкам в рамках программы базовой подготовки военнослужащих "в соответствии с нормами НАТО". Radio-Canada утверждает, что речь идет об обучение в Золочеве в рамках UNIFIER.По данным радио, полк "Азов" на своем сайте опубликовал информацию о том, что в августе 2021 года 35 бойцов прошли обучение. Впоследствии он утверждал, что проводит подготовку по этой программе на своих объектах. Минобороны Канады заявило, что не знает об этом. Нацгвардия Украины утверждает, что всегда было готово предпринять меры для того, чтобы предотвратить взаимодействие ВС Канады и "Азова".Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов этого подразделения "Азов" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в окрестностях Мариуполя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20220409/azov-1782706870.html

https://ria.ru/20220409/azov-1782667619.html

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782252996.html

https://ria.ru/20220401/sbu-1781342612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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