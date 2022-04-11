https://ria.ru/20220411/kamchatka-1782839802.html
На Камчатке в этом году построят новые отели
На Камчатке в этом году построят новые отели - РИА Новости, 11.04.2022
На Камчатке в этом году построят новые отели
Два новых модульных отеля на 70 мест возведут на Камчатке в 2022 году в рамках федеральной антикризисной программы, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:52
2022-04-11T08:52
2022-04-11T10:32
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Два новых модульных отеля на 70 мест возведут на Камчатке в 2022 году в рамках федеральной антикризисной программы, сообщили в пресс-службе правительства региона."Отели общей вместимостью порядка 70 мест будут построены в регионе уже в этом году. Один из них будет размещён в поселке Термальном на базе "Снежной долины", другой - в районе Пущинских источников в Мильковском районе. Работа в данном направлении уже ведётся", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.В правительстве уточнили, что на строительство в рамках федеральных мер поддержки Камчатка получит более 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220214/perevozki-1772646512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, туризм, общество, камчатский край, владимир солодов, мильковский район, новости - туризм
08:52 11.04.2022 (обновлено: 10:32 11.04.2022)
На Камчатке в этом году построят новые отели
Новые отели построят в этом году на Камчатке в рамках антикризисной программы