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На Камчатке в этом году построят новые отели - РИА Новости, 11.04.2022
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Туризм
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На Камчатке в этом году построят новые отели
На Камчатке в этом году построят новые отели - РИА Новости, 11.04.2022
На Камчатке в этом году построят новые отели
Два новых модульных отеля на 70 мест возведут на Камчатке в 2022 году в рамках федеральной антикризисной программы, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T08:52
2022-04-11T10:32
туризм
россия
туризм
общество
камчатский край
владимир солодов
мильковский район
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Два новых модульных отеля на 70 мест возведут на Камчатке в 2022 году в рамках федеральной антикризисной программы, сообщили в пресс-службе правительства региона."Отели общей вместимостью порядка 70 мест будут построены в регионе уже в этом году. Один из них будет размещён в поселке Термальном на базе "Снежной долины", другой - в районе Пущинских источников в Мильковском районе. Работа в данном направлении уже ведётся", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.В правительстве уточнили, что на строительство в рамках федеральных мер поддержки Камчатка получит более 100 миллионов рублей.
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россия, туризм, общество, камчатский край, владимир солодов, мильковский район, новости - туризм
08:52 11.04.2022 (обновлено: 10:32 11.04.2022)
 
На Камчатке в этом году построят новые отели

Новые отели построят в этом году на Камчатке в рамках антикризисной программы

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЛюди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Два новых модульных отеля на 70 мест возведут на Камчатке в 2022 году в рамках федеральной антикризисной программы, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Отели общей вместимостью порядка 70 мест будут построены в регионе уже в этом году. Один из них будет размещён в поселке Термальном на базе "Снежной долины", другой - в районе Пущинских источников в Мильковском районе. Работа в данном направлении уже ведётся", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.
В правительстве уточнили, что на строительство в рамках федеральных мер поддержки Камчатка получит более 100 миллионов рублей.
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