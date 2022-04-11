https://ria.ru/20220411/kamchatka-1782839802.html

На Камчатке в этом году построят новые отели

На Камчатке в этом году построят новые отели - РИА Новости, 11.04.2022

На Камчатке в этом году построят новые отели

Два новых модульных отеля на 70 мест возведут на Камчатке в 2022 году в рамках федеральной антикризисной программы, сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:52

2022-04-11T08:52

2022-04-11T10:32

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Два новых модульных отеля на 70 мест возведут на Камчатке в 2022 году в рамках федеральной антикризисной программы, сообщили в пресс-службе правительства региона."Отели общей вместимостью порядка 70 мест будут построены в регионе уже в этом году. Один из них будет размещён в поселке Термальном на базе "Снежной долины", другой - в районе Пущинских источников в Мильковском районе. Работа в данном направлении уже ведётся", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.В правительстве уточнили, что на строительство в рамках федеральных мер поддержки Камчатка получит более 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220214/perevozki-1772646512.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, туризм, общество, камчатский край, владимир солодов, мильковский район, новости - туризм