В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
СК в Калуге задержал мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мать, выкинувшая тело младенца в мусорный контейнер в Калуге, установлена и задержана, сообщает СУСК по региону.
Отмечается, что следователи задержали 30-летнюю многодетную мать, семья которой состоит на профилактическом учете. По данным СК, 20 марта женщина в квартире в Калуге родила ребенка, убила его, положила тело в пакет и выкинула в мусорный контейнер, откуда оно попало на ленту завода по переработке отходов.
"Проведена генетическая судебная экспертиза, согласно выводам которой 30-летняя калужанка является матерью обнаруженного младенца. Собранные на первоначальном этапе доказательства позволили сделать выводы о причастности женщины к смерти ребенка. Следователем СК России подозреваемая задержана на 48 часов, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи собирают характеристику на женщину, а также устанавливают роль ответственных должностных лиц, которые были обязаны регулярно посещать семью на профилактическом учете.