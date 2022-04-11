https://ria.ru/20220411/kaluga-1783007777.html

В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере

В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере - РИА Новости, 11.04.2022

В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере

Мать, выкинувшая тело младенца в мусорный контейнер в Калуге, установлена и задержана, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:12

2022-04-11T23:12

2022-04-11T23:12

происшествия

россия

калуга

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мать, выкинувшая тело младенца в мусорный контейнер в Калуге, установлена и задержана, сообщает СУСК по региону."Проведена генетическая судебная экспертиза, согласно выводам которой 30-летняя калужанка является матерью обнаруженного младенца. Собранные на первоначальном этапе доказательства позволили сделать выводы о причастности женщины к смерти ребенка. Следователем СК России подозреваемая задержана на 48 часов, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи собирают характеристику на женщину, а также устанавливают роль ответственных должностных лиц, которые были обязаны регулярно посещать семью на профилактическом учете.

https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html

россия

калуга

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, калуга, следственный комитет россии (ск рф)