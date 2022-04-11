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В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере - РИА Новости, 11.04.2022
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В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере - РИА Новости, 11.04.2022
В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
Мать, выкинувшая тело младенца в мусорный контейнер в Калуге, установлена и задержана, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T23:12
2022-04-11T23:12
происшествия
россия
калуга
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мать, выкинувшая тело младенца в мусорный контейнер в Калуге, установлена и задержана, сообщает СУСК по региону."Проведена генетическая судебная экспертиза, согласно выводам которой 30-летняя калужанка является матерью обнаруженного младенца. Собранные на первоначальном этапе доказательства позволили сделать выводы о причастности женщины к смерти ребенка. Следователем СК России подозреваемая задержана на 48 часов, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи собирают характеристику на женщину, а также устанавливают роль ответственных должностных лиц, которые были обязаны регулярно посещать семью на профилактическом учете.
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происшествия, россия, калуга, следственный комитет россии (ск рф)
23:12 11.04.2022
 
В Калуге задержали мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере

СК в Калуге задержал мать младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мать, выкинувшая тело младенца в мусорный контейнер в Калуге, установлена и задержана, сообщает СУСК по региону.
Отмечается, что следователи задержали 30-летнюю многодетную мать, семья которой состоит на профилактическом учете. По данным СК, 20 марта женщина в квартире в Калуге родила ребенка, убила его, положила тело в пакет и выкинула в мусорный контейнер, откуда оно попало на ленту завода по переработке отходов.
"Проведена генетическая судебная экспертиза, согласно выводам которой 30-летняя калужанка является матерью обнаруженного младенца. Собранные на первоначальном этапе доказательства позволили сделать выводы о причастности женщины к смерти ребенка. Следователем СК России подозреваемая задержана на 48 часов, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи собирают характеристику на женщину, а также устанавливают роль ответственных должностных лиц, которые были обязаны регулярно посещать семью на профилактическом учете.
Кадры квартиры в Москве, где было обнаружено тело малолетнего ребенка
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В Москве завели уголовное дело из-за убийства матерью малолетнего сына
 
ПроисшествияРоссияКалугаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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