08:34 11.04.2022 (обновлено: 09:35 11.04.2022)
Кадыров пообещал освободить от "шайтанов" все украинские города
Глава Чечни Кадыров пригрозил националистам наступлением России на все города Украины
Бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первоочередной задачей является полное освобождение "от нациков и шайтанов" Луганска и Донецка, а далее "всех остальных городов", включая Киев, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что .
"Будет наступательная наша работа. Не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим. Такая вот поставлена задача верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города", — сказал он.
При этом он пояснил, что цель заключается не в том, чтобы забрать города, а в том, чтобы "уничтожить бандеровцев".
"У нас цель не забрать города, а у нас цель — уничтожить этих бандеровцев, нациков и шайтанов", — отметил он.
Кадыров добавил, что "ни один шаг не будет сделан назад", а жест доброй воли "не так поняли так называемые "друзья".
При этом, спецоперация, по его словам, будет продолжаться, пока Киев не выполнит все предъявленные ему требования.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. По их итогам российское министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отводе войск РФ из Киевской области, отметил, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. Но после этого в городе Буча Киевской области, когда российские военные полностью вышли оттуда, произошла провокация — украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших.
Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.