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Кадыров пообещал освободить от "шайтанов" все украинские города

Кадыров пообещал освободить от "шайтанов" все украинские города - РИА Новости, 11.04.2022

Кадыров пообещал освободить от "шайтанов" все украинские города

Первоочередной задачей является полное освобождение "от нациков и шайтанов" Луганска и Донецка, а далее "всех остальных городов", включая Киев, заявил глава... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:34

2022-04-11T08:34

2022-04-11T09:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вячеслав володин

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дмитрий медведев

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киевская область

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первоочередной задачей является полное освобождение "от нациков и шайтанов" Луганска и Донецка, а далее "всех остальных городов", включая Киев, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что .При этом он пояснил, что цель заключается не в том, чтобы забрать города, а в том, чтобы "уничтожить бандеровцев"."У нас цель не забрать города, а у нас цель — уничтожить этих бандеровцев, нациков и шайтанов", — отметил он.Кадыров добавил, что "ни один шаг не будет сделан назад", а жест доброй воли "не так поняли так называемые "друзья".При этом, спецоперация, по его словам, будет продолжаться, пока Киев не выполнит все предъявленные ему требования.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. По их итогам российское министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об отводе войск РФ из Киевской области, отметил, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. Но после этого в городе Буча Киевской области, когда российские военные полностью вышли оттуда, произошла провокация — украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших.Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил позднее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ситуация в Буче - провокация с целью дискредитации России, постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя. Он добавил, что странам НАТО не нужно расследование, виновные уже назначены.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал провокацию в Буче и информацию о роддоме в Мариуполе фейками, вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды.

https://ria.ru/20220411/bespilotnik-1782824297.html

https://ria.ru/20220410/mariupol-1782816733.html

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Мадина Моргоева

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