В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В "Мире Юрского периода: Господство" появится динозавр, созданный по образу Джокера. Об этом рассказал сценарист и режиссер проекта Колин Треворроу в интервью Empire. Режиссер не уточнил, о какой именно инкарнации Джокера идет речь. На страницах комикса о Бэтмене этот суперзлодей впервые появился 25 апреля 1940 года. Его образ на экране воплощали Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс и другие.В предыдущих лентах франшизы о динозавтрах в центре внимания были другие ящеры. Например, Индоминус рекс и Индораптор. Их, по сюжету, создали в биоинженерной лаборатории "InGen". Новый герой, в отличие от них, не генетический гибрид, а действительно существовавший в период позднемеловой эпохи великан. Но как и его чешуйчатые собратья, в "Мире Юрского периода" он не слишком рад тому, что бродит по Земле в наши дни, пишет Empire. В новом фильме Гигу вернули к жизни в "BioSyn", это главный конкурент "InGen". Компания уверяет, что занимается исследованием динозавров исключительно в фармацевтических целях. Но Трэворроу намекнул, что это не совсем так. В "Мире Юрского периода: Господство" снимались Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и другие.Премьера картины запланирована на июнь 2022 года.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В "Мире Юрского периода: Господство" появится динозавр, созданный по образу Джокера. Об этом рассказал сценарист и режиссер проекта Колин Треворроу в интервью Empire.
"Я хотел показать кого-то похожего на Джокера. Этот динозавр просто хочет увидеть, как мир сгорает в огне", — пояснил он.
Режиссер не уточнил, о какой именно инкарнации Джокера идет речь. На страницах комикса о Бэтмене этот суперзлодей впервые появился 25 апреля 1940 года. Его образ на экране воплощали Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс и другие.
В предыдущих лентах франшизы о динозавтрах в центре внимания были другие ящеры. Например, Индоминус рекс и Индораптор. Их, по сюжету, создали в биоинженерной лаборатории "InGen". Новый герой, в отличие от них, не генетический гибрид, а действительно существовавший в период позднемеловой эпохи великан. Но как и его чешуйчатые собратья, в "Мире Юрского периода" он не слишком рад тому, что бродит по Земле в наши дни, пишет Empire.
"Он еще больше. Страшнее. Зубастее. Это Гигантозавр. Но мы зовем его просто Гига", — отметил Треворроу.
В новом фильме Гигу вернули к жизни в "BioSyn", это главный конкурент "InGen". Компания уверяет, что занимается исследованием динозавров исключительно в фармацевтических целях. Но Трэворроу намекнул, что это не совсем так.
В "Мире Юрского периода: Господство" снимались Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и другие.
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