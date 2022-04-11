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В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера

В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера - РИА Новости, 11.04.2022

В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера

В "Мире Юрского периода: Господство" появится динозавр, созданный по образу Джокера. Об этом рассказал сценарист и режиссер проекта Колин Треворроу в интервью... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:17

2022-04-11T12:17

2022-04-11T13:13

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В "Мире Юрского периода: Господство" появится динозавр, созданный по образу Джокера. Об этом рассказал сценарист и режиссер проекта Колин Треворроу в интервью Empire. Режиссер не уточнил, о какой именно инкарнации Джокера идет речь. На страницах комикса о Бэтмене этот суперзлодей впервые появился 25 апреля 1940 года. Его образ на экране воплощали Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс и другие.В предыдущих лентах франшизы о динозавтрах в центре внимания были другие ящеры. Например, Индоминус рекс и Индораптор. Их, по сюжету, создали в биоинженерной лаборатории "InGen". Новый герой, в отличие от них, не генетический гибрид, а действительно существовавший в период позднемеловой эпохи великан. Но как и его чешуйчатые собратья, в "Мире Юрского периода" он не слишком рад тому, что бродит по Земле в наши дни, пишет Empire. В новом фильме Гигу вернули к жизни в "BioSyn", это главный конкурент "InGen". Компания уверяет, что занимается исследованием динозавров исключительно в фармацевтических целях. Но Трэворроу намекнул, что это не совсем так. В "Мире Юрского периода: Господство" снимались Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и другие.Премьера картины запланирована на июнь 2022 года.

https://ria.ru/20220408/hiddleston-1782461027.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, динозавры, крис прэтт, джаред лето, хоакин феникс, джек николсон