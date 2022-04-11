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В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера - РИА Новости, 11.04.2022
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Культура
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В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера
В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера - РИА Новости, 11.04.2022
В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера
В "Мире Юрского периода: Господство" появится динозавр, созданный по образу Джокера. Об этом рассказал сценарист и режиссер проекта Колин Треворроу в интервью... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:17
2022-04-11T13:13
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хоакин феникс
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В "Мире Юрского периода: Господство" появится динозавр, созданный по образу Джокера. Об этом рассказал сценарист и режиссер проекта Колин Треворроу в интервью Empire. Режиссер не уточнил, о какой именно инкарнации Джокера идет речь. На страницах комикса о Бэтмене этот суперзлодей впервые появился 25 апреля 1940 года. Его образ на экране воплощали Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс и другие.В предыдущих лентах франшизы о динозавтрах в центре внимания были другие ящеры. Например, Индоминус рекс и Индораптор. Их, по сюжету, создали в биоинженерной лаборатории "InGen". Новый герой, в отличие от них, не генетический гибрид, а действительно существовавший в период позднемеловой эпохи великан. Но как и его чешуйчатые собратья, в "Мире Юрского периода" он не слишком рад тому, что бродит по Земле в наши дни, пишет Empire. В новом фильме Гигу вернули к жизни в "BioSyn", это главный конкурент "InGen". Компания уверяет, что занимается исследованием динозавров исключительно в фармацевтических целях. Но Трэворроу намекнул, что это не совсем так. В "Мире Юрского периода: Господство" снимались Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и другие.Премьера картины запланирована на июнь 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, динозавры, крис прэтт, джаред лето, хоакин феникс, джек николсон
12:17 11.04.2022 (обновлено: 13:13 11.04.2022)
 
В "Мире Юрского периода" появится динозавр, созданный по образу Джокера

Режиссер заявил, что в "Мире Юрского периода" будет динозавр, созданный по образу Джокера

© Warner Bros. Pictures (1989)Кадр из фильма "Бэтмен"
Кадр из фильма Бэтмен
© Warner Bros. Pictures (1989)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В "Мире Юрского периода: Господство" появится динозавр, созданный по образу Джокера. Об этом рассказал сценарист и режиссер проекта Колин Треворроу в интервью Empire.
"Я хотел показать кого-то похожего на Джокера. Этот динозавр просто хочет увидеть, как мир сгорает в огне", — пояснил он.
Режиссер не уточнил, о какой именно инкарнации Джокера идет речь. На страницах комикса о Бэтмене этот суперзлодей впервые появился 25 апреля 1940 года. Его образ на экране воплощали Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс и другие.
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company

Хоакин Феникс в образе Джокера

Джокер
1 из 3

Хоакин Феникс в образе Джокера

© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
© Warner Bros. Pictures Co. (2008)

Хид Леджер в образе Джокера

Кадр из фильма Тёмный рыцарь
2 из 3

Хид Леджер в образе Джокера

© Warner Bros. Pictures Co. (2008)
© Atlas Entertainment (2016)

Джаред Лето в образе Джокера

Кадр из фильма Отряд самоубийц
3 из 3

Джаред Лето в образе Джокера

© Atlas Entertainment (2016)
1 из 3

Хоакин Феникс в образе Джокера

© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
2 из 3

Хид Леджер в образе Джокера

© Warner Bros. Pictures Co. (2008)
3 из 3

Джаред Лето в образе Джокера

© Atlas Entertainment (2016)
В предыдущих лентах франшизы о динозавтрах в центре внимания были другие ящеры. Например, Индоминус рекс и Индораптор. Их, по сюжету, создали в биоинженерной лаборатории "InGen". Новый герой, в отличие от них, не генетический гибрид, а действительно существовавший в период позднемеловой эпохи великан. Но как и его чешуйчатые собратья, в "Мире Юрского периода" он не слишком рад тому, что бродит по Земле в наши дни, пишет Empire.
"Он еще больше. Страшнее. Зубастее. Это Гигантозавр. Но мы зовем его просто Гига", — отметил Треворроу.
В новом фильме Гигу вернули к жизни в "BioSyn", это главный конкурент "InGen". Компания уверяет, что занимается исследованием динозавров исключительно в фармацевтических целях. Но Трэворроу намекнул, что это не совсем так.
В "Мире Юрского периода: Господство" снимались Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и другие.
Премьера картины запланирована на июнь 2022 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыдинозаврыКрис ПрэттДжаред ЛетоХоакин ФениксДжек Николсон
 
 
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