https://ria.ru/20220411/istrebiteli-1782846295.html

СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16

СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16 - РИА Новости, 11.04.2022

СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16

Турция допустила возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если конгресс США откажет ей в продаже F-16 Block 70, сообщает газета... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:45

2022-04-11T09:45

2022-04-11T09:56

в мире

турция

сша

россия

f-35

f-16

с-400 «триумф»

су-57

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Турция допустила возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если конгресс США откажет ей в продаже F-16 Block 70, сообщает газета Milliyet.По информации издания, Анкара запросила сорок американских самолетов и восемьдесят комплектов модернизации для уже находящихся на вооружении бортов.Ранее США направили официальное уведомление об исключении Турции из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США в качестве альтернативы предложили его стране купить истребители F-16. Госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/istrebiteli-1762275295.html

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сша

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, турция, сша, россия, f-35, f-16, с-400 «триумф», су-57