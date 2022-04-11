09:45 11.04.2022 (обновлено: 09:56 11.04.2022)
СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16
Milliyet: Турция может купить российские Су-57 в случае срыва сделки по американским F-16
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Турция допустила возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если конгресс США откажет ей в продаже F-16 Block 70, сообщает газета Milliyet.
По информации издания, Анкара запросила сорок американских самолетов и восемьдесят комплектов модернизации для уже находящихся на вооружении бортов.
"Если Конгресс отклонит запрос, у Турции снова появится возможность закупить истребители во Франции и Англии или приобрести истребители нового поколения, такие как Су-57, в России. Тема Су-57, одного из самых мощных вариантов, была на повестке дня и раньше", — пишет турецкая газета Star.
Ранее США направили официальное уведомление об исключении Турции из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США в качестве альтернативы предложили его стране купить истребители F-16. Госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".