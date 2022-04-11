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СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16 - РИА Новости, 11.04.2022
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СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16
СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16 - РИА Новости, 11.04.2022
СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16
Турция допустила возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если конгресс США откажет ей в продаже F-16 Block 70, сообщает газета... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T09:45
2022-04-11T09:56
в мире
турция
сша
россия
f-35
f-16
с-400 «триумф»
су-57
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Турция допустила возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если конгресс США откажет ей в продаже F-16 Block 70, сообщает газета Milliyet.По информации издания, Анкара запросила сорок американских самолетов и восемьдесят комплектов модернизации для уже находящихся на вооружении бортов.Ранее США направили официальное уведомление об исключении Турции из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США в качестве альтернативы предложили его стране купить истребители F-16. Госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
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в мире, турция, сша, россия, f-35, f-16, с-400 «триумф», су-57
09:45 11.04.2022 (обновлено: 09:56 11.04.2022)
 
СМИ: Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-16

Milliyet: Турция может купить российские Су-57 в случае срыва сделки по американским F-16

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Турция допустила возможность покупки российских истребителей пятого поколения Су-57, если конгресс США откажет ей в продаже F-16 Block 70, сообщает газета Milliyet.
По информации издания, Анкара запросила сорок американских самолетов и восемьдесят комплектов модернизации для уже находящихся на вооружении бортов.

"Если Конгресс отклонит запрос, у Турции снова появится возможность закупить истребители во Франции и Англии или приобрести истребители нового поколения, такие как Су-57, в России. Тема Су-57, одного из самых мощных вариантов, была на повестке дня и раньше", — пишет турецкая газета Star.

Ранее США направили официальное уведомление об исключении Турции из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 18:11В мире
Турция надеется на помощь России в производстве собственных истребителей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США в качестве альтернативы предложили его стране купить истребители F-16. Госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
 
В миреТурцияСШАРоссияF-35F-16С-400 «Триумф»Су-57
 
 
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