https://ria.ru/20220411/istrebitel-1782986058.html

ВС России сбили украинский истребитель Су-27 в Днепропетровской области

ВС России сбили украинский истребитель Су-27 в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.04.2022

ВС России сбили украинский истребитель Су-27 в Днепропетровской области

Российские комплексы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Днепропетровской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:57

2022-04-11T19:57

2022-04-11T20:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

су-27

россия

украина

ситуация в днр и лнр

днепропетровская область

игорь конашенков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Днепропетровской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Российская армия с момента начала специальной военной операции уничтожила 130 украинских самолетов и 441 беспилотник, добавил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, "Бук-М1", "Оса АКМ", 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

россия

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, су-27, россия, украина, ситуация в днр и лнр, днепропетровская область, игорь конашенков